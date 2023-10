Governador dá posse a novos procuradores do Estado

O governador Renato Casagrande e o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner Amaral, deram posse, na manhã desta segunda-feira (30), aos dez novos procuradores do Estado aprovados no concurso público de ingresso na carreira, realizado no primeiro semestre deste ano. O evento ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com a presença de autoridades e familiares dos novos procuradores.

A solenidade teve início com o discurso do procurador-geral, que deu as boas-vindas aos aprovados, bem como destacou a importância da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) na defesa do interesse público e da sociedade capixaba. “Vocês já se mostraram tecnicamente preparados para todos os desafios. Aliem esse conhecimento técnico ao desejo, à vontade de trabalhar e de fazer a diferença em favor do nosso Estado e na vida das pessoas. Sejam, a cada dia, os melhores procuradores e procuradoras do Estado que vocês são capazes de ser”, afirmou Jasson Hibner Amaral.

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo (Apes), Gustavo Sipolatti, ressaltou a necessidade de uma boa advocacia pública no âmbito estadual. “Vocês, a partir de hoje, também se tornam a frente de combate mais avançada na luta em defesa do federalismo, pelo bem dos Estados e também dos municípios, por necessidade constante de uma atuação dos poderes aproximada da população”.

Finalizando a solenidade, o governador Renato Casagrande saudou os novos procuradores e destacou, em seu discurso, a qualidade e a importância da PGE. “Vocês estão ingressando em uma PGE de primeira qualidade. Temos um trabalho profissionalizado e temos conquistado vitórias importantes. Agora, vocês estão prestando serviço a um Estado que quer ser referência em políticas públicas. Estou certo de que farão com que tenhamos cada vez mais conquistas”, disse.

Os procuradores empossados foram: Lucas Dutra Dadalto, Fernanda Portella de Almeida, Raianna Alecio Teles de Melo, Ana Cecilia Cavalcante de Oliveira Souza, Andre Ricardo Peixoto, Pedro Menezes Gomes Melo, Fabricio Carvalho Franco, Marcelo Travessa Brandi da Silva, Thays Nogueira Farias, Kelwen Lucas da Costa Evaristo.

O último concurso para procurador do Estado foi realizado em 2008. O preenchimento das 120 vagas, no entanto, só veio a ser efetivado em 2012 e agora, após o último certame.

Entre as autoridades presentes estiveram os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES) Sérgio Borges, Carlos Hanna, Luiz Ciciliotti e Rodrigo Coelho; os desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Eder Pontes da Silva e Raphael Americano Câmara; o juiz federal Rogério Moreira Alves; o procurador-chefe do Ministério do Trabalho no Espírito Santo, Estanislau Tallon Bozi; a chefe da Defensoria Pública da União no Estado, Aline Felippe Pacheco; e Renan Sales, representando o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843



Assessoria de Comunicação da PGE/ES

Renato Heitor Santoro Moreira

(27) 3636-5059 / 98849-4899

Fonte: GOVERNO ES