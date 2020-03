Governador cumpre agendas na macrorregião sul nesta sexta-feira (6)

A agricultura dos municípios da Região Metropolitana terá um grande reforço na infraestrutura rural com a entrega de veículos, máquinas e equipamentos adquiridos com recursos do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Aquicultura e Pesca (Seag). A solenidade de entrega aconteceu nesta quinta-feira (05), em Fundão. O investimento total foi de R$ 2.519.291,44.

“Temos feito parceria com os municípios. Já visitamos 55 cidades com entregas e ordens de serviço. Esse trabalho em todo o Estado é nossa tarefa. Estamos fazendo drenagem e pavimentação, calçamento rural, Caminhos do Campo em quase todos os municípios. Essa infraestrutura é importante para o desenvolvimento regional e a criação de oportunidades. Os maquinários também trazem o desenvolvimento aos municípios que poderão prestar os serviços com maior rapidez, garantindo mais qualidade de vida às pessoas”, afirmou o governador do Estado, Renato Casagrande.

Durante o evento, o governador também assinou contrato de fornecimento de uma retroescavadeira no valor de R$ 199.500,00, que será doada para o município de Itaguaçu, beneficiando toda a população dos bairros e distritos da região.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto, o objetivo da ação é promover a melhoria da infraestrutura necessária ao fortalecimento da agricultura familiar da região. “O evento mostra o compromisso do Governo do Estado com a agricultura capixaba. Outro ponto importante são as emendas para o desenvolvimento do setor. A agricultura é o ponto de equilíbrio no desenvolvimento social e econômico do Espírito Santo”, ressaltou.

Entre os equipamentos estão caminhões, retroescavadeiras, pick-ups e um microtrator, que vão ajudar a aumentar a produtividade da mão de obra no campo. Foram contemplados os municípios de Cariacica, Fundão e Viana, na Região Metropolitana, além de Ibiraçu, Itarana, Laranja da Terra, Santa Leopoldina e Baixo Guandu, no interior do Estado.

Infraestrutura urbana

O Governo do Estado vai investir R$ 1.772.948,67 na infraestrutura urbana de Fundão com a drenagem e pavimentação da Rua Porto Alegre, em Praia Grande. O termo de compromisso para o convênio entre a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e o Município também foi assinado durante a solenidade.

“Esta obra beneficiará Praia Grande, um importante distrito para o turismo e, consequentemente, para a economia de Fundão” destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente. “Além disso, são intervenções que melhoram a vida das pessoas que moram aqui, trazendo mais dignidade, mobilidade e segurança”, acrescentou.

A Rua Porto Alegre contará com 6.948,30 metros quadrados pavimentados com blocos de concreto, 1.625 metros de meio-fio, 8 metros de largura e 1.196 metros de extensão. Além disso, serão feitos 2.653 metros quadrados de calçada cidadã com rampas de acesso. A via receberá ainda sinalização vertical e horizontal.

Também estiveram presentes à solenidade, a vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes; os deputados federais Josias Da Vitória e Evair de Melo; os deputados estaduais Adilson Espindula, Alexandre Xambinho e Dary Pagung; os diretores-presidentes da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), Carlos Rafael; do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Givaldo Vieira e da Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES), Madalena Santana; além de prefeitos, vereadores e lideranças dos municípios contemplados.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Seag

Vanessa Capucho / Carlos Pereira

(27) 3636-3700 / 3651

[email protected]

Assessoria de Comunicação da Sedurb

Karolina Gazoni

(27) 3636-5002 / 99982-8559

[email protected] / [email protected]