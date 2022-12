Governador Casagrande visita São Mateus e garante recursos para reconstrução do Município

O governador Renato Casagrande veio a São Mateus na manhã desta quarta-feira (21) para ver de perto os estragos causados pelo recorde de chuvas acumuladas que vêm sendo registradas desde o mês de novembro, quando foi decretado Estado de Emergência no Município. Ele colocou o Governo do Estado à disposição para o que for preciso para amenizar a situação pela qual as famílias prejudicadas pelas chuvas estão passando, e auxiliar na reconstrução do Município.

Em reunião com o prefeito Daniel Santana e o Comitê de Crise, no Sistema de Comando Operacional (SCO), instalado no Centro Administrativo da Prefeitura, Casagrande e sua comitiva receberam do RP do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Wagner Borges, um relatório geral da situação e das providências que estão sendo tomadas para atender as múltiplas demandas geradas pela emergência.

+

Integrante da comitiva, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Alexandre Cerqueira, elogiou o trabalho que vem sendo desempenhado pelo Município: “Tenho 30 anos de carreira e já estive em muitos SCO’s, mas em nenhum vi a energia que estou percebendo aqui em São Mateus. O Prefeito e toda a equipe estão de parabéns!”.

HUMANIDADE

Após receber o relatório, Casagrande também elogiou o trabalho do Comitê, propôs resolver os problemas da encosta da Ladeira do Besouro e e dos bairros mais atingidos, além da ajuda humanitária, transferindo recursos Fundo a Fundo através da Defesa Civil, e chamou a atenção para as questões da macrodrenagem e do saneamento básico. Ele lembrou que a empresa responsável pela macrodrenagem de Guriri desistiu da obra, mas que ela está sendo novamente licitada.

Daniel Santana agradeceu o apoio que vem recebendo do Governo do Estado, lembrou as equipes do Município estão de plantão 24 horas atendendo a população atingida. A ordem, reforçou, é ajudar quem maia precisa e reconstruir.

Após a reunião, Casagrande, Daniel e toda a comitiva saíram para uma visita aos locais mais atingidos na zona urbana.