Governador Casagrande recebe equipe do São Pedro Beach Soccer

O governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu, nesta quarta-feira (15), no Palácio Anchieta, em Vitória, a delegação da equipe capixaba feminina São Pedro Beach Soccer, que conquistou no último domingo (12) o título internacional da America Winners Cup, em El Salvador. O time viajou com passagens pagas pelo programa Compete Esportivo, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

As capixabas terminaram a competição com 100% de aproveitamento, com cinco jogos e cinco vitórias. Além do benefício do Compete, cinco jogadoras são contempladas pelo Bolsa Atleta, também da Sesport: Cecília, Laine Almeida, Silvana e Tai Costa.

“Nossa equipe de Beach Soccer de São Pedro foram a El Salvador e conquistaram o título. Uma equipe apoiada pelo Governo do Estado e que tem atletas contempladas também pelo nosso Bolsa Atleta. É o Espírito Santo sendo projetado para fora do País por pessoas talentosas e com comprometimento. Já vieram com o troféu de campeãs brasileiro, das Américas e em breve, se Deus quiser, voltarão com o troféu de campeãs mundial”, afirmou o governador.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, também comentou sobre a conquista. “Parece até que foi fácil para as meninas: cinco jogos e cinco vitórias. Isso mostra o nível do futebol de areia jogado por elas. Parabéns por esse título. Por meio de programas como o Bolsa Atleta e o Compete, estamos mostrando que o Governo do Estado acredita no esportista capixaba e queremos ver vocês alçando voos cada vez mais altos”, disse.

A jogadora Silvana agradeceu a homenagem: “Nossa equipe nunca teve tanta ajuda como está recebendo agora do Governo do Estado. Para mim, particularmente, está sendo ainda mais gratificante, pois estou recebendo o Bolsa Atleta pela primeira vez. Agradecemos muito o governador Renato Casagrande por esta homenagem. Na próxima vez, queremos trazer aqui no Palácio Anchieta o troféu do título mundial”, prometeu.

Compete Esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício. O edital de 2022 foi o maior da história, contemplando 191 atletas e paratletas, 40 a mais do que na edição anterior.

O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.

