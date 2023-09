Governador Casagrande participa de eventos relacionados ao meio ambiente na América do Norte

O governador do Estado, Renato Casagrande, viaja nesta sexta-feira (15) para a América do Norte, onde participa até o próximo dia 24 de uma série de eventos relacionados ao meio ambiente, incluindo, a Semana do Clima de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Presidente do Consórcio Brasil Verde, Casagrande também realizará agendas no Canadá. O vice-governador Ricardo Ferraço assumirá o cargo em exercício no período.

Nos Estados Unidos, o governador capixaba participa do hub de abertura da Semana do Clima de Nova Iorque no domingo (16). O evento é o segundo mais importante do mundo em relação às mudanças climáticas, ficando atrás apenas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP), que este ano será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Durante a Semana do Clima, Casagrande vai realizar diversas agendas importantes para as mudanças climáticas. O mandatário capixaba assinará o pacto para redução de emissões de metano com o Governo da Califórnia. O pacto é uma iniciativa nacional em todo os Estados Unidos e faz parte de um compromisso global de redução de emissão de metano, liderado pelo Governo da Califórnia com outros entes subnacionais.

Casagrande também realizará uma reunião com a CEO da Europe Climate Foundation, Laurence Tubiana, que representa a Bloomberg Philanthropies, organização que busca oportunidades entre lideranças governamentais para realizar investimentos na área ambiental. Na reunião, serão traçados resultados para a COP 28, em Dubai.

Entre os dias 20 e 22, o governador capixaba realiza agendas no Canadá. Casagrande vai ministrar uma palestra em Toronto sobre as potencialidades do Espírito Santo para 60 empresários e autoridades de logística e transporte da área portuária. O objetivo da agenda é consolidar o Espírito Santo como uma “porta de entrada e saída do Brasil para o mundo”.

Também será assinado um protocolo de intenções entre os estados do Espírito Santo e de Ontário, no Canadá. O intuito é de estreitar as relações e cooperação entre os dois entes subnacionais. A assinatura acontece na cidade de Niagara Falls. Na mesma cidade, Casagrande fará uma visita para conhecer a primeira hidrelétrica da Tesla e conhecer as tecnologias utilizadas.

Transferência do cargo

Na manhã desta sexta, em solenidade no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande fez a transferência do cargo para o vice-governador Ricardo Ferraço, atual secretário de Estado de Desenvolvimento, que responderá pelo governo pela terceira vez desde o início da atual administração.

