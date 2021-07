Governador Casagrande participa da abertura oficial da Feira Sabores da Terra 2021

O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, nesta quinta-feira (29), da abertura oficial da Feira Sabores da Terra 2021, que vai até o próximo domingo (1º) na Praça do Papa, em Vitória. A feira tem entrada gratuita e vai possibilitar ao visitante fazer um tour gastronômico e cultural pelos sabores e belezas do Espírito Santo. São mais de 300 expositores que fazem parte da Agricultura Familiar, mas também da Economia Solidária, Microempreendedor Individual (MEI) e do Artesanato Capixaba.

“Quero cumprimentar todos os empreendedores que estão expondo aqui. É uma alegria ter a oportunidade de estar aqui. Estamos seguindo todos os cuidados e seguindo os protocolos de biossegurança para que as feiras possam ser retomadas. Não tem sido um período fácil. A organização de eventos deste porte ficou paralisado por muitos meses. Mas com a ajuda de todos, vamos continuar avançando no controle da pandemia para que a gente possa realizar feiras como essa, que são uma oportunidade de bons negócios para os empreendedores e artesãos”, afirmou o governador.

Para o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes), Alberto Farias Gavini Filho, a feira é uma grande oportunidade para o empreendedor do Estado para vender seus produtos e divulgar o seu trabalho para milhares de pessoas. “Possibilitando o aumento da receita do empreendedor e permitindo a manutenção do seu negócio. São cerca de 300 expositores, mas são mais de 700 empreendedores atendidos”, reforçou.

Também participaram da visita, a vice-governadora Jacqueline Moraes; o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann; e o superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), Pedro Rigo.

O evento segue todas as normas sanitárias estabelecidas na Portaria Nº 198-R, da Secretaria da Saúde (Sesa), que normatiza as regras aplicadas em eventos corporativos, acadêmicos, técnicos e científicos, além de sociais, entre outros, proporcionando segurança para os empreendedores e visitantes. No local, foram instalados dispensers de álcool em gel 70% e pias para higienização das mãos durante todo o percurso do evento. Além disso, a feira conta ainda com percurso em sentido único, além da obrigatoriedade do uso de máscaras.

A Feira Sabores da Terra tem apoio do Governo do Estado, por meio da Aderes, do Sebrae e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). O evento tem entrada gratuita e funciona de sexta-feira a sábado até às 22h e no domingo vai até 18h. No final de semana, a abertura da feira ocorre às 10h.

Serviço:

Feira Sabores da Terra 2021

Dias e Horários: Quinta-feira e sexta-feira: 16h às 22h / Sábado: 10h às 22h / Domingo: 10h às 18h

Local: Praça do Papa (Av. Nossa Sra. dos Navegantes, bairro Enseada do Suá – Vitória)

