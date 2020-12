Governador Casagrande inaugura Barragem em Jaguaré

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta terça-feira (22), no município de Jaguaré, na microrregião Nordeste, para inaugurar a Barragem Caximbau, localizada na Comunidade de São Geraldo. Com investimento de R$ 1,86 milhão, o equipamento trará mais segurança hídrica para a região. A agenda oficial incluiu ainda uma visita às obras do complexo multiesportivo de Jaguaré, que já estão 80% concluídas.

A construção da barragem é uma obra do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). O volume de armazenamento é de 282.000 metros cúbicos, o equivalente a mais de 28 milhões de litros de água beneficiando a população local nos períodos de escassez de chuvas.

“É uma obra importante para Jaguaré, que conquistou duas barragens: de Água Limpa e Caximbau. São investimentos fundamentais para que a gente possa reservar a água para agricultura ou às vezes para o consumo do ser humano e até dos animais. Entregaremos até o final do nosso governo mais de vinte barragens como essa, ajudando a produzir segurança hídrica e também embelezando toda uma região”, disse o governador Renato Casagrande.

“A capacidade de armazenamento da barragem e o controle equilibrado de distribuição vão possibilitar a entrega de água nos momentos de estiagem, evitando que a seca cause prejuízos nas plantações e no abastecimento do restante do município”, explicou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Paulo Foletto.

O subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari, destacou que a obra reafirma o compromisso do Governo do Estado e da Seag com a retomada do desenvolvimento rural dos municípios capixabas. “Agora ela passa pelo processo de enchimento”, completou.

Mais obras

Casagrande também visitou as obras do espaço multiesportivo de Jaguaré, que será um dos principais complexos do interior do Estado. O local vai contar com um campo de futebol society, quadra de tênis, quadra poliesportiva, pista de skate, vestiários, estacionamento, além de um campo de areia e pista de caminhada. O investimento total é de R$ 2,9 milhões e, até o momento, já foram repassados para a prefeitura R$ 1,8 milhões, o que representa 80% de obra executada.

Localizado no centro da cidade, o local será usado por toda a comunidade e a previsão é que, aproximadamente, três mil pessoas sejam beneficiadas com a obra, entre elas, crianças e jovens que participam do projeto Campeões de Futuro, realizado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). No local devem acontecer atividades dos núcleos futebol, futsal, karatê, vôlei e ginástica rítmica com crianças e adolescentes de seis a 16 anos.

“Esse espaço multiesportivo é uma das obras esportivas mais importantes realizadas pelo Governo do Estado atualmente. Sabemos como o esporte é fundamental para a saúde, qualidade de vida e também o crescimento dos nossos jovens longe da violência e das drogas. Tenho certeza que todo o povo de Jaguaré vai vir ao local fazer exercícios, pois serão muitas opções a disposição de todos, seja para prática de futebol, vôlei, caminhadas e até skate”, contou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.