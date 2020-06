Governador Casagrande autoriza reforma de três escolas estaduais da Serra

.

Com o objetivo de dar continuidade aos cuidados de prevenção ao novo Coronavírus (Covid-19), a Central de Atendimento (CAT) presencial do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) segue até o dia 15 de julho com funcionamento diferenciado. Os aposentados, pensionistas, servidores e ex-servidores ativos estaduais, bem como os familiares, devem agendar os diversos serviços da autarquia previamente, por meio do teleatendimento do Instituto. Os números são 0800-2836640 e (27) 3201-3180.

A Portaria nº09-R, publicada nessa segunda-feira (15), no Diário Oficial do Estado, dispõe do rol de serviços, conforme listados abaixo, que podem ser marcados por telefone para que o segurado, no dia e horário devidamente agendados, compareça ao IPAJM para dar entrada na solicitação.

Para o presidente-executivo do Instituto, José Elias Marçal, “a opção de agendamento possibilita que o segurado venha ao Instituto e seja atendido num ambiente tranquilo e sem aglomeração, o que evita a proliferação do vírus e ajuda aqueles que precisam da autarquia”, explica.

Serviços – agendamento por telefone

Requerimento de pensão por morte, na qualidade de cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos, menor sob tutela ou enteado menores de 21 anos, filhos maiores inválidos, filhos até 24 anos, se estudante universitário, e pais inválidos;

Solicitação de cópias de processo por advogado vinculado ou representantes de classes sindicais;

Requerimento de isenção doImposto de Renda e Imunidade de Contribuição Previdenciária;

Requerimento de declaração para outros regimes;

Requerimento de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC;

Requerimento de declaração de beneficiários de pensão por morte.

Clique aqui e confira a referida Portaria na íntegra!

Atenção! A comunicação de óbito do segurado ao IPAJM, enquanto perdurar a suspensão do atendimento presencial ao público da Central de Atendimento, deve ser realizada via e-mail ([email protected] ipajm.es.gov.br), com o envio do formulário de comunicação de falecimento (disponível no link https://ipajm.es.gov.br/comunicacao-de-falecimento) e da certidão de óbito do segurado escaneada.

Interrupção das perícias médicas

A Portaria nº09-R também prorroga até o próximo dia 15 de julho a dispensa do comparecimento de servidores públicos à sede do Instituto de Previdência Estadual para realizar perícias de renovação de licenças médicas já concedidas e novas licenças, se o segurado possuir laudo médico que ateste a continuidade ou o surgimento de problemas de saúde que o levaram ao afastamento.

Serviços on-line

É possível ter acesso a diversas informações e serviços da autarquia, sem sair de casa, pelo site www.ipajm.es.gov.br. No banner “Consulta de Processos“, por exemplo, localizado à direita da página, o segurado pode conferir o andamento de processos administrativos que tramitam no Instituto.

Para obter contracheques, basta entrar no link intitulado “Contracheque”, na parte superior dessa página.

Em caso de dúvidas, o teleatendimento do IPAJM está à disposição de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para ligar de um telefone fixo, entre em contato gratuitamente pelo 0800 283 66 40. Esse número não recebe ligações de telefones móveis (celular). Já para ligar de um telefone móvel (celular), o número é (27) 3201-3180.

