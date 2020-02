Governador Casagrande anuncia pavimentação de estrada em São Mateus

Atendendo a uma reivindicação do deputado Freitas (PSB), líder do Governo na Assembleia Legislativa, o Governador Renato Casagrande, do mesmo partido, anunciou nesta sexta-feira a liberação de mais de R$ 3 milhões para uma importante obra em São Mateus: pavimentação e drenagem do trecho de pouco mais de 1 Km ligando a Rodovia Otovarino Duarte Santos, em frente ao Hospital Roberto Silvares ao Bairro Aviação.

O anúncio do governador foi feito na presença do deputado federal Josias da Vitória. Trata-se do atendimento a uma reivindicação da população, tendo em vista que a região é bastante frequentada principalmente na época da Festa da Cidade, onde está localizado o Parque de Exposição.

O Governador explica a importância da obra e marcará uma data para vir a São Mateus assinar o convênio com o município a quem ficará encarregado de contratar a empresa para realização do serviço.

