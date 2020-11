Governador autoriza obras de reforma em mais três unidades da PMES

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã deste sábado (07), em três companhias de Polícia Militar, onde assinou as ordens de serviço para a reforma das unidades, localizadas nos municípios da Serra e Vila Velha. As intervenções serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). As três obras representam, juntas, um montante de R$ 1,1 milhão em investimentos. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas no primeiro semestre de 2021.

“Estamos fazendo um conjunto de investimentos robusto na segurança pública. Assumimos em 2011 com a área de segurança pública desorganizada, sem investimentos, sem viaturas, sem armamento, sem efetivo e sem condições de fazer o enfrentamento à criminalidade. Dentro do Programa Estado Presente em Defesa da Vida fizemos uma reestruturação. Voltamos agora em 2019 e encontramos a mesma situação e estamos reestruturando novamente”, afirmou o governador Casagrande.

A primeira Ordem de Serviço foi assinada na 5ª Companhia do 4º Batalhão da PMES, localizada no bairro São Torquato, em Vila Velha. No local, serão executadas obras de demolição, reforma de toda rede elétrica e hidráulica, reestruturação de todo layout interno do 1º e 2º pavimentos, construção de calçada cidadã e banheiros, acessibilidade nos pavimentos, instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio e reformas de telhado, fachadas e cobertura da garagem.

Já na Serra, o governador esteve na 3ª Companhia do 6º Batalhão da PMES, localizada no bairro Barcelona. No local, serão executadas obras de demolições de alvenaria, ampliação de novas salas, substituição do telhado e da rede elétrica e hidráulica, reforma do muro, portões e calçada cidadã e pintura.

Na última agenda, Casagrande esteve na 5ª Companhia do 6º Batalhão da PMES, localizada no bairro Cidade Continental (Setor América), onde assinou a ordem de serviço para a reforma da unidade. Serão realizadas intervenções para troca de piso e telhado, substituição das redes elétrica e hidráulica e de portas e janelas, reforma muro, portões e calçada cidadã, além de pintura.

“Estamos dando importantes ordens de serviço para reforma de companhias de polícias para que nossos militares possam ter estrutura adequada para o enfrentamento ao crime. Não podemos admitir que nossos militares trabalhem em locais sem condições físicas. Valorizar o trabalho do militar também passa por dar uma melhor estrutura, uma melhor condição para exercer sua profissão”, comentou o governador.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, a ação fortalece o combate à criminalidade. “Mais uma entrega da segurança pública que nosso governador está fazendo. Era inadmissível essas unidades estarem nas condições que estavam. Foi preciso mais uma vez a sensibilidade do Governo do Estado para entender a importância de dar dignidade aos nossos policiais. Isso fortalece a polícia comunitária e o retorno da integração da comunidade com a Polícia Militar. O criminoso não vai se perpetuar nessas comunidades tradicionais”, pontuou.

“Mais que as novas estruturas, temos aqui demonstrada a valorização do nosso policial militar pelo governador Renato Casagrande. Essas reformas serão cruciais para melhorarmos a qualidade dos serviços prestados à população de Vila Velha e Serra”, reforçou o subcomandante-geral da PMES, coronel Márcio Celante.

Reforma de Batalhão

No último dia 30, o governador Casagrande assinou a Ordem de Serviço para as obras de reforma do 12º Batalhão de PMES, em Linhares. Serão investidos R$ 372 mil e o prazo de execução das intervenções é de sete meses. Entre os serviços que serão executados estão a revisão geral da parte elétrica e iluminação, correção da cobertura, reforma dos banheiros, troca de piso e pintura.

