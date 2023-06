Governador autoriza obra em Cariacica com recursos do Fundo Cidades

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta quinta-feira (1º), no município de Cariacica, o início das obras de implantação de uma passagem em dois níveis no entroncamento entre a Avenida Mário Gurgel e a Rua Bolívar de Abreu, no acesso ao bairro Campo Grande. O investimento da Administração Estadual no empreendimento, realizado em parceria com a prefeitura local, é de R$ 22 milhões, com recursos provenientes do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Casagrande destacou o trabalho do Governo do Estado em parceria com o município. “Ninguém consegue fazer nada sozinho. Precisa ter boa equipe, dialogar com a comunidade, com o legislativo e ter apoio para tomar as decisões. É uma alegria vir a Cariacica, no mês de aniversário da cidade, anunciando uma obra importante como essa que vai melhorar o fluxo dos carros. Estamos conquistando vitórias importantes em Cariacica, em parceria com o prefeito Euclério. O povo de Cariacica está ganhando cada vez mais orgulho de viver aqui”, afirmou.

O prefeito do município, Euclério Sampaio, ressaltou a importância da obra para Cariacica: “Essa é a primeira passagem de nível que pretendemos construir na cidade. A gestão se faz com diálogo e com união. Já fizemos muitas melhorias na avenida Mario Gurgel, fizemos a terceira pista na frente do Shopping, fizemos acessibilidade e melhoramos as entradas dos bairros. Todas as grandes obras que estamos fazendo na cidade são em parceria com o nosso governador Renato Casagrande. Um governo não pode se atrelar a estrelismo e nem ideologia. Quero ao meu lado pessoas que querem desenvolver Cariacica”, disse.

A obra do viaduto tem valor global de R$ 48.191.150,13, sendo R$ 22 milhões transferidos pelo Governo do Estado ao município, a quem compete a realização da obra, que visa a dar maior fluidez ao trânsito do local, pondo fim à paralisação do fluxo de veículos que trafegam na Avenida Mario Gurgel (antigo trecho da BR-262, hoje municipalizado).

Com uma extensão de aproximadamente 750 metros, a obra contempla calçadas, ciclovia, canteiros, sinalização horizontal, vertical e semafórica, iluminação em LED, drenagem e recapeamento.

“A obra, após sua conclusão, com certeza valorizará ainda mais a cidade de Cariacica e proporcionará mais qualidade de vida à sua população”, disse a secretária de Estado de Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Mais investimentos

Ao todo, somente com o Fundo Cidades, o Governo do Espírito Santo está investindo em Cariacica aproximadamente R$ 44,26 milhões. Nesse montante, além da passagem em dois níveis, estão incluídas obras de drenagem e pavimentação em quatro ruas do Bairro Jardim Campo Grande (ruas Jequitibá, Bicuíba, Dos Vinháticos e TV Pau Brasil); obras de urbanismo e arquitetura da Orla de Porto de Santana; e elaboração de Carteira de Projetos estruturantes do município.

“O Governo, liderado pelo governador Renato Casagrande, está realizando um grande volume de investimentos em todos os municípios do Estado, com recursos do Fundo Cidades, que transferimos diretamente para os fundos municipais de investimento, sem burocracia. As obras são realizadas pelas próprias prefeituras”, explicou Maria Emanuela Alves Pedroso.

