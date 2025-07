Governador autoriza início da reforma da Escola Arnulpho Mattos, em Vitória

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nessa segunda-feira (28), o início das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Arnulpho Mattos, em Vitória. Localizada no bairro República, a unidade escolar passará por uma ampla reestruturação, com investimento superior a R$ 9,5 milhões. Assim, o Governo do Estado visa garantir melhores condições de ensino e aprendizagem para os 1.338 estudantes atualmente matriculados.

Durante o anúncio, que reuniu autoridades, servidores e a comunidade escolar, em um clima de entusiasmo e expectativa, o governador destacou que a reforma não se limita a ajustes pontuais, trata-se de uma intervenção completa que contempla a revitalização dos laboratórios, reforma dos banheiros, climatização das salas de aula e de todos os ambientes administrativos, reconstrução da quadra poliesportiva coberta, reurbanização da área externa e instalação de bicicletário. A acessibilidade também será aprimorada, garantindo inclusão e segurança a todos os estudantes.

“Estamos destinando os recursos para fazer uma reforma completa dessa escola com ar-condicionado em todas as salas, laboratórios e tudo o que os alunos e os servidores merecem, pois com uma gestão equilibrada que temos, não tem motivos para termos uma escola com estrutura inadequada. Já reformamos o auditório, que carinhosamente leva o nome do meu pai. Antigamente víamos alunos de escola particular com mais oportunidades, mas aqui no Espírito Santo mudamos esse quadro. Hoje nossas escolas têm tecnologia e estrutura de ponta para que não tenhamos desigualdade na educação. Queremos que a escola seja um instrumento de mudança da nossa sociedade”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, frisou que entre os principais serviços previstos estão a substituição da cobertura dos laboratórios, reforma geral das instalações com novos revestimentos, instalação de brises nas fachadas, adequação das redes elétrica e hidráulica, construção de casa de bombas e gás, novo paisagismo com plantio de grama e instalação de salas provisórias.

“Essa obra representa mais do que uma reforma física: é um investimento direto no futuro dos nossos estudantes. Queremos oferecer um espaço de aprendizagem mais digno, confortável e eficiente para toda a comunidade escolar da Arnulpho Mattos”, pontuou o secretário.

Fonte: GOVERNO ES