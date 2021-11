Governador autoriza construção de quadra poliesportiva em escola estadual em Vitória

O Governo do Estado vai construir uma poliesportiva na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Aflordízio Carvalho da Silva, localizada no bairro Da Penha, em Vitória. A autorização para início das obras foi assinada na manhã desta sexta-feira (26) pelo governador Renato Casagrande, em solenidade realizada na escola. Será investido R$ 1,83 milhão e o prazo para execução dos serviços é de 150 dias.

A obra será executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). Com 695 metros quadrados de área construída, o equipamento será destinado à prática de futebol de salão, basquete e vôlei, sendo composta por cobertura em telha termoacústica e fechamento lateral que minimizam a incidência de luz, garantindo maior conforto térmico.

Em sua fala, o governador destacou a importância de mais esse investimento. “Estou muito feliz em estar nessa escola hoje. A educação transforma a vida das pessoas. Uma filha de camelô pode se tornar vice-governadora. O filho de um vendedor que veio do interior pode se tornar governador. Construímos essa escola em nosso mandato passado e agora vamos construir um ginásio, não somente para a escola, mas para toda comunidade”, disse.

Casagrande ressaltou que a região onde está localizada a escola faz parte dos territórios do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. “A Escola Aflordízio Carvalho da Silva será de Tempo Integral no próximo ano, melhorando ainda mais a educação dessa unidade. Quando a gente melhora a educação, gera mais oportunidades, tira as crianças do caminho do crime e ajuda a diminuir a desigualdade”, pontuou.

“A educação é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa, assim como foi na minha. Sabemos o quanto é importante investir, preservar e cuidar dos ambientes escolares, ter escolas bem estruturadas e agradáveis, porque isso motiva alunos e professores”, completou a vice-governadora Jacqueline Moraes.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, declarou que é motivo de felicidade a assinatura de mais uma Ordem de Serviço para a construção de quadras poliesportivas em escolas públicas. “Essa obra vai ajudar no dia-a-dia escolar tanto para os profissionais de Educação Física desenvolverem melhor seu trabalho, quanto para o uso da comunidade”, observou.

A diretora da unidade, Míriam Zanetti, afirmou que esse é um momento importante para toda a comunidade escolar. “Quero agradecer ao governador pela oportunidade de receber esse presente de fim de ano. Os alunos sempre pediram essa quadra, porém, a construção não dependia apenas da direção da escola. Graças a Deus chegou o momento de receber esse equipamento. Uma quadra vai além das aulas de educação física, ela se torna uma ponte da escola com a comunidade”, asseverou.

Participaram da solenidade, o deputado estadual Vandinho Leite; além de vereadores, lideranças da região e representantes da comunidade escolar.

