Governador assina Ordem de Serviço para obra na Academia da Polícia Militar

.

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã desta terça-feira (18), a Ordem de Serviço para construção de uma quadra poliesportiva coberta com arquibancada na Academia da Polícia Militar (hoje Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), em Cariacica. Por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), serão investidos R$ 1.747.127,94 na obra.

Em sua fala, Casagrande destacou a importância do crescimento e estruturação do Instituto, antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento (CFA). “Para nós, ter uma Polícia Militar com boa formação é fundamental. Polícia legalista, respeitosa, que sabe punir quem necessita de punição, como fizeram com o acusado do estupro de uma criança de dez anos em São Mateus, que foi preso pelos nossos policiais em Betim-MG na madrugada de hoje. Quando comparamos nossa Polícia com a de outros Estados, vemos que estamos um passo à frente”, afirmou.

O governador prosseguiu: “Sempre falo que nossa Polícia precisa de resultado e presença. Essa quadra está incorporada a um plano de investimento de melhoria para nossas forças de segurança. Estamos realizando um conjunto de investimentos que envolve as três forças de segurança e vamos entregar instituições mais estruturadas, seja valorizando o profissional ou melhorando a estrutura física. Eu gosto da área da segurança pública e me envolvo diretamente através do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, que para nós é uma política prioritária”.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, reforçou que o investimento faz parte do Programa Estado Presente: “A meta é redução da criminalidade, mas também contempla dar dignidade e garantir a valorização do nosso policial. É importante que a verdade seja divulgada. Temos que socializar as boas notícias, crescer, e o nosso governador Casagrande é um entusiasta da atividade policial. Temos um corpo de policiais muito capaz e dedicado. Produzimos muito e é importante traduzir isso em um caminho melhor para o futuro”, pontuou.

Ramalho continuou: “Estamos em plena pandemia e anunciando investimento de mais de R$ 1 milhão. Temos que enfraquecer notícias falsas e destacar o grande trabalho que vem sendo realizado pelo Governo”, afirmou o secretário da Segurança Pública, que também parabenizou ao Comando-Geral da PMES pela dedicação, seja nas melhorias estruturais, como nas grandes operações que vêm sendo realizadas.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, saudou a parceria da Corporação com o DER-ES. “Essa parceria vai transformar a nossa academia em uma das melhores do País. Estamos fazendo um esforço imenso para iniciar o quanto antes os cursos de formação do concurso em andamento. Esse investimento é fundamental. Com a construção da quadra e as demais obras previstas, seremos referência no Brasil e nosso Estado vai dar um salto, valorizando e qualificando mais os nossos policiais. Um PM com boa formação resulta em prisão qualificada, que é o serviço que prestamos para nossa sociedade, que no final é quem mais ganha”, disse.

“Em nome da academia queremos agradecer imensamente esse esforço conjunto entre Polícia Militar e DER-ES, ao deputado Alexandre Quintino e ao nosso governador Renato Casagrande. Eu sei o quanto é importante a execução dessa obra. Pela primeira vez na história da Academia, teremos uma quadra poliesportiva coberta. Ainda temos muito a avançar e temos projetos em andamento, como a reforma de nossos alojamentos, construção do vestiário, o estande de tiro e a nossa pista de atletismo oficial. Só temos que exaltar esse momento. Será um local adequado para nossas atividades. Melhora a condição de qualidade de vida dos nossos militares e a rigidez para o desempenho da função”, afirmou o tenente-coronel Couto, comandante do CFA.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sesp

Victor Muniz

(27) 3636-1572 / 99284-3303

[email protected]