Governador assina Ordem de Serviço para conclusão das obras do Centro de Formação Camponês

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta quinta-feira (21), em evento virtual, a Ordem de Serviço para conclusão das obras do Centro de Formação Camponês, situado no município de São Gabriel da Palha. A obra é de responsabilidade da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), com investimento de R$ 1.520.000,00. A administração do Centro ficará por conta da Associação de Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo (APAGEES).

Em sua fala, o governador Casagrande destacou que essa é a primeira solenidade de assinatura de Ordem de Serviço feita de forma virtual, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). “Gostaria muito de estar presente em São Gabriel da Palha, mas como o momento não permite, estarei no município, se Deus permitir, para entregar essa obra. É uma alegria poder estar junto do movimento dos agricultores. É um projeto que iniciamos lá atrás, em nosso primeiro mandato e vamos concluí-lo”, disse.

A obra foi paralisada em 2016 em decorrência de inconformidades do projeto – feito inicialmente por profissional da comunidade –, em relação às normas de acessibilidade, bem como às normas técnicas do Corpo de Bombeiros. O projeto foi refeito pela Secretaria em 2019 e aprovado pela Prefeitura de São Gabriel da Palha e pelo Corpo de Bombeiros. A expectativa é de que o Centro de Formação Camponês seja concluído até janeiro de 2021.

“É muito bom podermos dar sequência. Tomei uma decisão ao assumir o Governo, que foi de não paralisar nenhuma obra que estava em andamento. É uma hora difícil para nós. Tivemos hoje uma reunião com o presidente da República [Jair Bolsonaro], em que pedimos a sanção do Projeto de Lei que ajuda os Estados e municípios. É preciso que a gente se reprograme, mas estou fazendo um esforço gigantesco para dar continuidade às obras que estavam em andamento”, garantiu Casagrande.

A secretária de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Cristina Engel, destacou a importância da obra e lembrou que o Centro vai ser erguido no local onde existia a sede da Associação, que foi demolida para construção da nova sede. “Com isso, eles ficaram durante todo esse tempo sem um local próprio, sem a antiga e sem a nova sede. Por isso, retomar essa obra, que será um local onde a Associação pretende oferecer cursos, promover eventos e trazer a comunidade que trabalha na agricultura para possibilitar a qualificação delas, para nós é uma grande honra. Estamos felizes em poder fazer essa contribuição”, afirmou.

Cristina Engel também comentou sobre o trabalho de cooperação executado entre a Secti e a APAGEES para retomada da obra: “Também deve ser destacado o esforço da APAGEES. A Associação lutou muito para que essa obra fosse retomada. Os associados foram extremamente colaborativos em tudo que nós precisamos. E essa cooperação mútua tornou possível a assinatura da Ordem de Serviço”, pontuou a secretária.

Participaram da solenidade, realizada por meio de videoconferência, a prefeita de São Gabriel da Palha, Céia Ferreira, além do deputado federal Josias Da Vitória e dos deputados estaduais Renzo Vasconcelos e Raquel Lessa.

Centro de Formação Camponês

O espaço vai abrigar as atividades da Associação de Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo (APAGEES) e é um projeto que visa a fortalecer a população de todo o Estado, por meio da disponibilização de uma estrutura adequada para receber estes cidadãos e que permita resgatar e valorizar a identidade local, bem como oferecer cursos de capacitação/formação, principalmente para mulheres e juventude.

Os cursos serão voltados especialmente para as áreas de meio ambiente, água, agroecologia, sementes crioulas, comercialização/agroindústria, além de eventos relacionados à cultura.

Além disso, o objetivo do Centro de Formação Camponês, que será administrado pela própria APAGEES, é de proporcionar um ambiente adequado à integração da comunidade por meio da cultura e do esporte.

O espaço será composto por áreas para atividades sociais, alojamento, área externa para prática de esportes, além de área de convívio.

A APAGEES

A Associação de Pequenos Agricultores do Estado do Espírito Santo desenvolve várias atividades com o objetivo de apoiar e ajudar os camponeses de todo o Estado. A Associação realiza diversas formações e capacitações para as famílias camponesas em diversas áreas profissionais ligadas ao campo.

A APAGEES apoia e fortalece as feiras livres e atividade culturais, além de fomentar parcerias com outras organizações, relação com os trabalhadores da cidade, entre outras atividades. A Associação trabalha para incentivar a produção e comercialização de alimentos saudáveis, a relação campo/cidade e o fortalecimento e permanência das famílias camponesas no campo com dignidade e qualidade de vida.

