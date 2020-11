Governador assina ordem de serviço para reforma em companhias da PMES

Na manhã deste Sábado (07), o governador do Estado do Espírito Santo, José Renato Casagrande, junto com o Secretário de Segurança Publica e Defesa Social, coronel Alexandre Ofranti Ramalho, o Subcomandante da PMES, coronel Marcio Celante Weolffel, e outras autoridades presentes, assinaram Ordem de Serviço para obras de reforma na companhia do 4º Batalhão no município de Vila Velha e em companhias do 6º Batalhão, no município da Serra. As obras que serão realizadas totalizarão um valor de mais de R$ 1 milhão de reais.

O governador iniciou os trabalhos no bairro de São Torquato em Vila Velha, onde fica localizado a 5ª Companhia do 4º Batalhão da PM. A obra na companhia ficará no valor de R$ 246.895,81 (duzentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), com o prazo de execução de 120 dias. Será executada a demolição do puxadinho do 3º andar, a reforma de toda rede elétrica e hidráulica, reestruturação de todo layout interno do 1º e 2º pavimento, construção da calçada cidadã, reforma do telhado, reforma das fachadas, retirada da cobertura da garagem que invade a calçada, construção de banheiros, acessibilidade nos pavimentos, instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio.

No município da Serra, a 3ª Companhia do 6º Batalhão, instalada no bairro de Barcelona, também foi contemplada com a ordem de serviço para as obras. A reforma ficará no valor de R$ 495.512,99 (quatrocentos e noventa e cinco mil quinhentos e doze reais e noventa e nove centavos), com o prazo de execução de 7 meses. A obra contempla as demolições de alvenaria e ampliação de novas salas, substituição de telhado, muro, portões, construção de calçada cidadã, substituição de toda rede elétrica e hidráulica e pintura geral.

Já no bairro de Cidade Continental, na 5ª Companhia do 6º Batalhão, que até o momento estava interditado, as obras ficarão no valor de R$ 357.596,98 (trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos) e com o prazo de execução de 5 meses. Será executada a troca de piso, a reforma de todos os banheiros, a troca de telhado, reforma do muro, portões e construção de calçada cidadã, pintura geral, substituição da rede elétrica e hidráulica e substituição de portas e janelas.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]