Governador assina Ordem de Serviço para criação e reforma de DPM´s na grande Vitória e interior do Estado

Na tarde dessa quarta-feira (18), ocorreu no Palácio do Governo estadual no Centro de Vitória a assinatura da ordem de serviço para obras em unidades militares. O evento contou com a participação de diversas autoridades civis e militares, dentre elas: o representante do secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo SESP, o comandante geral da Polícia Militar, o comandante geral do Bombeiro dentre outros.

Na ocasião o governador do estado, Renato Casagrande, assinou a ordem de serviço autorizando a construção da Sede do Destacamento Policial Militar (DPM) do Bairro da Penha e reforma do DPM de São Benedito, ambos no município de Vitória. Além da contratação dos Projetos Básico e Executivo e a execução das obras de construção da sede da 18ª Cia Ind situada em Jaguaré.

O Comandante-geral da PMES, Coronel Douglas Caus, destacou que outros grandes investimentos o governo do Estado tem empenhado e destinado para a Polícia Militar, exemplo disso a ata de manutenção predial com participação do DER. Dessa forma, a instituição está assistida em três eixos importantes, a saber: manutenção, reforma e construção de obras, demonstrando nitidamente o compromisso do governador Renato Casagrande, dentro do programa Estado Presente, de levar aos nossos policiais militares melhorias nas condições de trabalho.

Por sua vez, o governador Renato Casagrande fez questão de salientar a importância de tais investimentos por parte do governo do estado para atuação das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado, reduzindo principalmente crimes como ao patrimônio.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES