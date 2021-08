Governador apresenta Plano de Investimentos 2020/2021 a vereadores da região Central Serrana

Dando início às reuniões semanais com os integrantes de Câmaras Municipais, o governador do Estado, Renato Casagrande, ao lado da vice-governadora Jacqueline Moraes, recebeu, na manhã desta terça-feira (03), os vereadores da Região Central Serrana para apresentação do Plano de Investimentos 2020/2021. Participaram do encontro no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, os vereadores de Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa.

Para o governador Casagrande, esses encontros são importantes para auxiliar no planejamento do futuro do Espírito Santo. “Estamos retomando esses encontros com os vereadores de todas as microrregiões do Estado. Antes da pandemia, recebemos vereadores de vários municípios, ação que faço desde meu primeiro mandato. Só que tivemos de paralisar em função do coronavírus. Agora com este retorno, ao mesmo tempo em que apresentamos as entregas do Governo do Estado nos municípios, também indicamos nossas ações para que juntos possamos planejar o futuro do nosso Espírito Santo”, declarou.

Os encontros são realizados em parceria com a Associação das Câmaras Municipais e de Vereadores do Espírito Santo (Ascamves). O diretor presidente da entidade, Waguinho França, que também preside a Câmara de Vereadores de São José do Calçado, destacou a importância do diálogo do Governo do Estado com os integrantes dos Legislativos Municipais.

“É um orgulho muito grande para todos nós estarmos aqui. Na semana passada, o governador recebeu a Ascamves e, em pouco tempo, já organizou essa reunião. Estamos passando por um momento difícil, com uma crise sanitária e também humanitária. Os políticos estão sendo atacados, mas temos uma liderança: nosso governador, que está salvando vidas. Andamos de cabeça erguida, porque o Espírito Santo é um destaque nacional. Podemos tirar o chapéu para o nosso governo. É importante lembrar que o governador tem carinho e atenção com os vereadores desde seu primeiro mandato”, recordou Waguinho França.

Durante a reunião, também fizeram uso da palavra os presidentes das Câmaras de Vereadores de Itaguaçu, Odélio Aparecido Paulista, o Cocó; de Itarana, Edvan Piorotti; de Santa Leopoldina, Sergio Lago; de Santa Maria de Jetibá, Elmar Francisco Thom; e de Santa Teresa, Vanildo Sancio.

Na próxima semana, o encontro será com os vereadores da região noroeste, que compreende os municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, São Mateus, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo, Pedro Canário e Jaguaré.

