Gostou do PlayStation 5? Sony explica como escolheu design diferenciado

Diferentemente de seus irmãos mais velhos, o PlayStation 5 tem um design nada convencional e diferente do que se esperava . O novo modelo foi bem recebido pelo público, que ficou impressionado com a beleza do console. Ainda que as reações tenham sido positivas, um debate acerca da aparência do PS5 foi criado: por que o produto é tão diferente de seus antecessores?

De acordo com Jim Ryan, presidente da Sony Interactive Entertainment, a intenção dos desenvolvedores é que o PS5 se pareça como parte da decoração da área de estar de uma casa. “O PlayStation fica na sala de estar da maioria das casas, e nós sentimos que seria bom fornecer um design que realmente agrada a maioria das áreas de estar. É isso que tentamos fazer. E, você sabe, achamos que tivemos sucesso nisso”, explicou.

A ideia, portanto, é vender um console que se pareça com a mobília ou ornamentos padrão de uma sala. Ainda segundo ele, o design é propositalmente “ousado” e o modelo nas cores branco e preto deve ser o único, descartando opções em outras cores.

Além disso, Ryan confirmou que a única diferença entre o console convencional e a Digital Edition é a falta de uma unidade de disco, visto que uma das versões é dedicada especialmente a mídias virtuais. “Muitos de nossos consumidores estão comprando apenas digitalmente hoje em dia. Pensamos que faríamos o que normalmente tentamos e apenas ofereça opções”, afirmou. Quanto aos preços, ele não especificou se haverá uma diferença de valor entre as duas versões.