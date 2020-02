“Gostaria muito que não acontesse nesse momento”, diz Witzel sobre crise da água

arrow-options Nelson Perez / GovRJ Governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel

O governador Wilson Witzel lamentou nesta sexta-feira (7), em um evento no Tribunal de Justiça do Rio , que a crise no abastecimento de água tenha acontecido nesse momento. Ele participou no fim da tarde da posse do novo presidente da Associação de Magistrados do Rio (Amaerj), Felipe Gonçalves.

“Hoje, nós sofremos uma grave crise de saneamento e gostaria muito que isso não tivesse acontecido nesse momento do meu governo, principlamente, mas que bom que aconteceu porque eu tenho certeza que os conhecimentos que adquiri com a eficência que o Judiciário me ensinou… Nós, com essa eficiência, vamos resolver o problema no saneamento básico no Rio.”

Há mais de mês, moradores do Rio reclamam da cor e do gosto e cheiro fortes da água. Apesar de o governador ter prometido uma solução para o problema ainda em janeiro, até agora há reclamações sobre a água da torneira da Cedae, além dos gastos frequentes com a compra de água mineral. Wilson Witzel fez novas promessas, dessa vez para investimentos de longo prazo.

“Será a maior obra da história do nosso estado: o investimento de R$ 30 bilhões em 100% do saneamento nos próximos 20 anos, mas isso só será possível com a privatização da Cedae, pelo menos a distribuição e o esgoto”, afirmou o governador.

Witzel disse que o investimento será a solução para o problema na área. “Esse investimento que vai ocorrer, e mais o que eu já determinei que ocorra de imediato, vai ser a solução para esse grande problema que enfrentamos. O problema é que a captação de água para abastecer 9 milhões de pessoas está inundada com o esgoto que vem de cidades que não têm (tratamento de esgoto). Queimados, Japeri… Teresópolis é uma cidade que tem 100% do esgoto sendo jogado in natura nos rios e mananciais”, declarou em discurso na posse. O governador não falou com a imprensa na saída do evento.