Google traz atletas olímpicos para dentro de casa; veja como usar o recurso

Para quem está ansioso para ver a performance dos atletas nas Olimpíadas 2021 , existe uma ferramenta no Google que diminui, um pouquinho, a curiosidade de assistir os profissionais em seus respectivos esportes. O recurso foi anunciado em maio pela empresa durante o evento Google I/O 2021, e permite conferir os esportistas em ação de forma 3D, inclusive dentro do ambiente em que você estiver – mesma tecnologia usada no jogo Pokémon Go .

A funcionalidade atua da mesma forma que as outras buscas de realidade aumentada do Google e não é uma tecnologia nova na empresa. Em 2019, o recurso já permitia conferir em 3D alguns animais , como tigres, girafas, hamsters, hipopótamos, entre outros. A última atualização foi feita no final do ano passado e também acrescentou diversas raças de cachorros, como beagle, buldogue e pastor-alemão.

A ferramenta funciona a partir do acesso a plataforma de buscas pelo navegador ou app do Google no celular , não sendo possível ver pelo PC. A visualização 3D está disponível no iOS e Android , porém, apenas a partir das versões 11 (iOS) ou 7.0 (Android).

A lista inicial com a animação dos atletas ainda é curta, mas é possível que outros sejam adicionados em breve, ainda mais em ano de Jogos Olímpicos , que dará maior visibilidade àqueles profissionais já conhecidos e apresentará novos talentos.

Confira abaixo a lista dos esportistas que você pode buscar e assistir em 3D:

Tenista japonesa Naomi Osaka. É possível vê-la fazendo seu famoso saque de 200 km/h Americana Megan Rapinoe, do futebol, mostrando habilidades com dribles e embaixadinhas Simone Biles, da ginástica artística, faz seu conhecido salto triplo-duplo Nadador Caeleb Dressel, também dos EUA, exibe sua excelente largada e nado estilo borboleta Skatista brasileira Letícia Bufoni, mais conhecida como “Princesa do Skate”, realizando truques como o boardslide e o kickflip 360º

Como ver atletas em 3D no Google durante as Olimpíadas 2021?

Abra o app do Google – ou navegação normal – e busque a na barra de pesquisa um dos nomes dos atletas disponíveis. Aqui vamos pesquisar pela skatista brasileira Leticia Bufoni ; Clique no nome e role a página do Google até as informações dela – na qual contém altura, nascimento e resumo da vida profissional e pessoal. Depois, toque em “Veja em 3D”. Ao passar para o lado também é possível selecionar o tipo de movimento que você quer ver a atleta exercendo; Você verá a atleta fazendo suas manobras. Para alterar os movimentos toque no ícone do homenzinho e para tê-la no mesmo ambiente que o seu clique em “Ver no seu espaço”; Para ver em seu espaço, é necessário conceder acesso ao Google às câmeras – uma mensagem automática surgirá pedindo a autorização. Em seguida, faça os movimentos que a tela orienta para que seja liberado o 3D, o atleta surgirá onde vocês está. Você pode movimentar suas dimensões com o dedo e também tirar uma foto tocando no botão central da tela. Ao clicar em “Ver em tamanho real” a imagem fica maior no ambiente. Para retornar ao 3D normal e sair do seu espaço clique no ícone de cubo no display.

Prontinho! Agora você já sabe como ver seus atletas em 3D e ainda tê-los bem pertinho.

Vale lembrar que o recurso “ver no seu espaço” só funciona em celulares que possuem suporte à tecnologia de realidade aumentada. No caso do iOS, são todos os modelos a partir do iPhone 6s. Já no Android, vá até a loja de aplicativos e procure pelo app Google Play Services RA, responsável por desbloquear experiências de realidade aumentada. Se o aplicativo aparecer na busca, mantenha-o atualizado; se não, é porque seu smartphone não suporta a tecnologia.