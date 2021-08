Google transforma seus rabiscos em desenhos profissionais; saiba como

Unsplash/Nathana Rebouças Conheça a ferramenta do Google

Um dos experimentos do Google Creative Lab, a divisão de testes de novidades do Google, utiliza inteligência artificial em uma ferramenta de desenho chamada AutoDraw. O software, disponível para todos gratuitamente, consegue “ler” os seus rabiscos e transformá-los em desenhos ou símbolos mais complexos.

Criada pelos desenvolvedores Dan Motzenbecker e Kyle Phillips, o AutoDraw aproveita a mesma tecnologia de IA e rede neural usada no jogo “Quick, Draw!”, também desenvolvido pelo Google. Um dos recursos interessantes, é que à medida que é usado, o AutoDraw fica mais inteligente, aumentando a sua capacidade de reconhecer novos desenhos e formatos corretamente.

Na página oficial, o Google apresenta o recurso como “um novo tipo de ferramenta de desenho” que combina o aprendizado de máquina com “desenhos de artistas talentosos”, ajudando os usuários a criar “qualquer coisa visual” mais rapidamente.

No momento, o AutoDraw pode adivinhar centenas de desenhos. Segundo os criadores, mais novidades serão adicionadas no futuro. Além de gratuito, a ferramenta funciona em vários dispositivos: smartphones, tablets, laptops e desktops.

“Esperamos que o AutoDraw ajude a tornar o desenho e a criação um pouco mais acessíveis e divertido para todos”, finaliza a apresentação da ferramenta na página de experimentos do Google.

Como desenhar no Google AutoDraw

1. O primeiro passo é acessar a página oficial da ferramenta. Clique em “Start Drawing” para começar.

2. Agora, selecione a ferramenta de desenho em destaque (a segunda de cima para baixo) e crie uma forma à mão livre (no exemplo abaixo, uma nuvem). Na barra superior, em “Do you mean” (“você quis dizer”, em tradução livre) a IA do Google vai sugerir desenhos mais rebuscados para o seu rescunho inicial.

Olhar Digital AutoDraw

3. Por fim, selecione o que mais te agrada. O resultado final é algo como a captura de tela abaixo.

Olhar Digital AutoDraw

O AutoDraw, assim como outros aplicativos de desenho, também possui uma série de outras funcionalidades na barra lateral, como preencher e redimensionar objetos, alterar cores, adicionar texto em diferentes fontes, desenhar formas poligonais, dentre outros. No menu de configurações (três listras verticais), é possível começar um novo desenho do zero ou baixar a sua criação.