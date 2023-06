Google registra aumento de 170% nas buscas por alianças

As buscas por alianças de namoro aumentaram 170%, na comparação dos últimos cinco anos com o período anterior

A chegada do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, levou o Google a fazer um levantamento sobre os assuntos mais procurados por brasileiros nos últimos 12 meses.

As buscas por alianças de namoro aumentaram 170%, na comparação dos últimos cinco anos com o período anterior. São Paulo é o estado mais interessado no assunto nos últimos 12 meses, seguido por Minas Gerais.

Entre os destaques da pesquisa, está a curiosidade dos internautas sobre temas como em qual mão a aliança de namoro deve ser usada, além de como ter um relacionamento saudável, como arrumar uma namorada e como puxar assunto com o crush.

Desde 2016, as pesquisas no Brasil por aliança de namoro superam as feitas por aliança de casamento. Em 2023, as buscas por aliança de namoro já são quase o dobro das feitas por aliança de casamento.

O interesse dos brasileiros pelas alianças de ouro é maior do que pelas de prata e a de moeda.

“CURIOSIDADES DO AMOR”

Após a busca por alianças de namoro, a segunda curiosidade mais recorrente entre os brasileiros sobre esse assunto refere-se a como usá-las. Segundo gráfico criado pelo Google Trends, a segunda pergunta mais buscada nos últimos 12 meses é “em qual mão se usa a aliança de namoro”.

“Como arrumar uma namorada” surge em terceiro lugar no ranking de buscas realizadas sobre namoro e “como ter um relacionamento saudável”, em quarto lugar nas buscas por relacionamento.

Quando o assunto é crush, a pergunta mais buscada nos últimos 12 meses reflete as dúvidas sobre como abordar o pretendente: “como puxar assunto com o crush”.

COMO USAR ALIANÇA

Entre as dúvidas sobre alianças, os brasileiros querem saber o tamanho do anel, em qual mão e dedo usar aliança de namoro e casamento, como saber se a aliança é de ouro, como limpar alianças de ouro, prata e moeda e até como tirar o anel do dedo inchado são algumas das questões mais recorrentes nos últimos 12 meses.

Sobre relacionamento, o interesse em como proceder no término é grande. Entre as buscas mais comuns, estão como terminar ou superar um relacionamento, como fazê-lo gostando da pessoa ou quando ele é tóxico.

Como ter um relacionamento saudável e como identificar uma pessoa narcisista no relacionamento também são temas que interessam os brasileiros, além das dúvidas sobre o que seria um relacionamento aberto, e um relacionamento monogâmico.

Quando o assunto é crush, as buscas mais recorrentes nos últimos 12 meses vão desde o que é, como se escreve a palavra e o que é um date com o crush, até como puxar assunto, o que perguntar, como dar bom dia, como se declarar e até o que significa sonhar com o crush.