Google planeja seis versões do Android 14 antes de lançamento oficial

Unsplash/Denny Müller Android 14 teve cronograma divulgado

O Google divulgou nesta semana o seu cronograma de desenvolvimento do Android 14. O plano da empresa é que a próxima versão do sistema operacional tenha dois testes para desenvolvedores e quatro betas abertos. O lançamento da versão final do Android está previsto para depois de julho.

O Android 14 para desenvolvedores (devs) já está disponível para os smartphones Pixels, do próprio Google, compatíveis. A liberação dessa versão é a primeira etapa do cronograma de lançamento do sistema operacional. Com o Android 14 para devs, podemos visualizar alguns recursos em testes — que só serão disponibilizados para o público na primeira versão beta.

Google libera cronograma do Android 14

Nos planos do Google, a próxima versão do Android 14, também para devs, será lançada em março — a última edição de desenvolvedores. O primeiro teste do novo Android para o público geral e outros smartphones será em abril. Esta versão do Android 14 será liberada para participantes do programa beta do Android.

As outras três versões beta do sistema operacional serão lançadas em maio, junho e julho. É esperado que a edição do Android de junho, a Beta 3, seja a primeira versão estável — na qual a plataforma está com as suas APIs finalizadas e poucas alterações devem ser feitas.

A previsão de lançamento oficial do Android 14 é para agosto. Em 2022, o Android 13 foi lançado oficialmente no dia 15 de agosto. Como sempre, o Google liberou a versão final do sistema operacional primeiro para os Pixels — o mesmo acontecerá no Android 14.

Vale reforçar: o cronograma de lançamento divulgado pelo Google não é definitivo — ele mostra os planos na melhor da situação. Problemas no desenvolvimento do sistema operacional podem ocasionar atrasos nos lançamentos das versões de testes e final.

Como indica em seu site, a tabela referente a julho mostra que este mês pode abarcar, além do Beta 4, as versões Beta 5 em diante.

Primeiros recursos divulgados no teste do Android 14

Para surpresa de ninguém, os recursos do Android 14 para devs foram divulgados — é natural que isso aconteça. E a melhor ferramenta revelada é a melhoria de bateria. O próximo Android terá uma atualização no sistema para diminuir o consumo de bateria e ampliar a saúde do equipamento.

Uma maneira que o Google encontrou para realizar essa melhoria foi reduzir o “quanto de bateria” que um app pode usar quando está minimizado.

Ampliando o seu foco em telas grandes, o Google está trabalhando para que o Android tenha uma maior integração com tablets, dobráveis e Chromebooks. Com o Android 14, desenvolvedores terão ainda mais recursos para que a experiência dos apps seja mais linear independente do dispositivo.

O próximo Android terá melhorias para usuários com baixa visão. A ampliação da fonte ganhará um novo limite, saindo de 130% para 200%. O escalonamento não-linear impedirá que textos naturalmente grandes fiquen ainda maiores, o que poderia causar problemas no layout da página.

Fonte: IG TECNOLOGIA