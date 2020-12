Google Meet terá legendas ao vivo em português e espanhol

Andr Fogaa Google Meet ter legendas ao vivo em portugus e espanhol

O Google divulgou nesta terça-feira (15) que o serviço de reuniões e chamadas de vídeo Google Meet receberá legendas ao vivo em nosso idioma. A novidade chegará no começo do ano que vem para todos os usuários e, além do português brasileiro, elas também estarão disponíveis em alemão, francês e espanhol.

O recurso de legendas ao vivo já existe em inglês no Google Meet, seja para usuários de algum plano pago ou então gratuito. A partir do começo de 2021, estas mesmas pessoas poderão participar de reuniões com o texto transcrito automaticamente em português brasileiro , espanhol (da Espanha e de toda América Latina), alemão e francês .

A ferramenta utilizada para converter fala em texto é a Speech-to-Text , muito semelhante ao que já está presente desde o Android 10 em alguns smartphones da linha Pixel. No caso do Google Meet, além de escrever o que é falado, a função também utiliza inteligência artificial para descrever reações dos participantes.

O gigante das buscas garante que a ferramenta é capaz de identificar corretamente a fala, mesmo quando o orador está em ambiente barulhento. “Com muitas escolas ao redor do mundo se adaptando para o ensino à distância, as legendas podem ajudar quando várias crianças de uma única família estão ingressando em suas próprias aulas, no mesmo espaço, tornando mais fácil acompanhar, mesmo se outra pessoa estiver falando”, diz o Google em comunicado de lançamento.

Google Meet vem adotando outras novidades

Além das legendas automáticas, o Google Meet recebeu algumas novidades nos últimos meses. A primeira delas, inserida em novembro de 2020, é a possibilidade de empresas criarem lista de presença em reuniões (que já existia quando o produto é utilizado em escolas). No mesmo mês, o gigante das buscas passou a permitir que participantes de reuniões levantem a mão de forma virtual para falarem.

O Google Meet pode ser acessado a partir de smartphones e tablets com Android ou iOS . Também é possível participar de reuniões utilizando apenas o navegador, no computador mesmo. Até o dia 31 de março de 2021 o serviço permitirá reuniões de até 24 horas para todos os usuários – basta ter uma conta Gmail para usar, de graça.