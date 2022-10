Google libera entrada da rede social de Trump na Play Store

Reprodução/YouTube/Discovery Plus – 13.08.2022 Trump criou sua própria rede social após ser banido das principais

A rede social Truth Social, do ex-presidente estadunidense Donald Trump, foi liberada nesta quarta-feira (12) pelo Google na loja de aplicativos oficial do Android, a Play Store. No início de setembro, o app havia sido barrado por falta de moderação de conteúdo, o que permitia a circulação de conteúdos perigosos, como aqueles que incitam a violência.

Criada depois que Trump foi banido das principais redes sociais, a plataforma Truth Social promete ser “sem censura”, com poucas regras e recursos de moderação de conteúdo.

De acordo com a imprensa estadunidense, o Google agora afirma que, depois da proibição na Play Store, a empresa por trás da rede social concordou em aplicar medidas de moderação de conteúdo e, por isso, teve agora seu aplicativo liberado.

Mesmo antes de prometer moderação de conteúdo, a Truth Social já havia sido aprovada na App Store, loja oficial da Apple. Além disso, a rede social estava disponível através de lojas não oficiais.





Fonte: IG TECNOLOGIA