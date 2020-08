Google lança Pixel 4a, smartphone poderoso e com bom preço

Divulgação/Google Design do Google Pixel 4a





O Google anunciou, nesta segunda-feira (3), o lançamento do Pixel 4a , uma versão mais barata do Pixel 4. O dispositivo já está em pré-venda nos Estados Unidos, e começará a ser comercializado no dia 20 de agosto.

Lançado por US$349 (cerca de R$1.800 em conversão direta), o celular conta com especificações interessantes, como 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento.

Introducing #Pixel4a . The helpful Google phone at a helpful price. https://t.co/YHi4LooEAE pic.twitter.com/3cbbjZn2RM — Made by Google (@madebygoogle) August 3, 2020

Ao contrário do Google Pixel 4 , que tem processador Snapdragon 855, o Pixel 4a vem equipado com um chipset mais simples, o Snapdragon 730. Além disso, ele tem câmera traseira de 12 MP e frontal de 8 MP.

Além de lançar o Pixel 4a , o Google também confirmou que uma versão 5G do dispositivo será disponibilizada. Ainda não há, porém, data para esse segundo lançamento.