Google lança jogo e outras novidades para as Olimpíadas de Tóquio; confira

Unsplash/Kai Wenzel Google tem novidades especiais para as Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta sexta-feira (23), e o Google preparou diversas novidades para os amantes de esportes. Busca e Assistente receberam novidades, e um jogo interativo será lançado pela gigante de tecnologia.

A primeira grande novidade vem no buscador do Google, que terá a programação completa das Olimpíadas , além do quadro de medalhas. Ao pesquisar pelos Jogos, as informações oficiais estarão disponíveis em um card no topo da página, assim como acontece com competições de futebol.

Já a Assistente está equipada para responder a quase qualquer pergunta sobre as Olimpíadas. A assistente de voz, após ser ativada pelo ” Ok, Google “, responde a placares de jogos, quadro de medalhas e programação.

A Google Play Store , loja oficial de aplicativos no Android , também está preparada para as Olimpíadas. Na plataforma, uma seleção mostra aplicativos relacionados aos Jogos.

Por fim, o Google preparou um Doodle interativo, que vai ao ar à meia-noite desta sexta-feira. Ao clicar nele, o usuário será direcionado a um jogo interativo com aspecto retrô, no qual vai poder competir em diversas modalidades online, como escalada e rúgbi.