Bruno Gall De Blasi Google lança cursos grátis para quem está procurando emprego

O Google anunciou, nesta segunda-feira (9), cursos grátis para ajudar pessoas que estão procurando emprego. As aulas serão ministradas à distância através da plataforma Ateliê Digital, do próprio buscador, com até onze treinamentos disponíveis para capacitar e incluir jovens profissionais no mercado de trabalho.





Os cursos têm como objetivo auxiliar pessoas que estão atrás de emprego e queiram se capacitar para dar um reforço no currículo. Segundo o Google, as aulas serão ministradas à distância através da plataforma on-line Ateliê Digital, do Cresça com o Google, sem custos aos alunos inscritos no programa.

“Estamos lançando novos programas de habilidades digitais necessárias para o mercado de trabalho e aulas para impulsionar a busca por emprego” disse Jimena Tomás, gerente de marketing do Google Brasil. “A parceria com o CIEE permite que apresentemos esses cursos gratuitos para mais de 100 mil jovens em busca de seu primeiro emprego”.

Entre as atividades do primeiro módulo estão os cursos para ensinar a usar o Google para procurar emprego e criar e editar currículo, já disponíveis. Depois, o Google irá liberar o restante, com aulas sobre gerenciamento de projetos, negociação de salários e planejamento de reuniões. O segundo módulo se concentra em envios de emails profissionais, feedbacks, uso de ferramentas digitais e comunicação no trabalho.

O Google ainda anunciou que fará parte da feira Expo CIEE Virtual, que acontecerá entre 9 e 13 de novembro de 2020, com um estande próprio e palestras sobre entrevistas de emprego e formatação de currículo e sobre carreira em tecnologia.

Como fazer os cursos grátis do Google?

As aulas serão ministradas virtualmente pelo Ateliê Digital. Ao todo, o Google irá disponibilizar dois módulos: o primeiro estará disponível parcialmente a partir do dia 9, com os demais cursos previstos para serem lançados em dezembro; o segundo, por sua vez, começará no primeiro trimestre de 2021.

Para fazer os novos cursos do Google, realize os seguintes passos:

Acesse o Google Ateliê Digital (learndigital.withgoogle.com); Clique em “Cursos on-line”, no topo do site, ou no botão “Começar agora”; No canto esquerdo, ao lado dos cursos, escolha a opção “Applied Digital Skills”, para apresentar somente as unidades já disponíveis.

“As aulas podem ser feitas de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso significa que o participante pode desenvolver suas habilidades em seu próprio tempo e no ritmo que desejar”, explicam. “As primeiras três lições já estão disponíveis e o restante do Módulo 1 será lançado até dezembro de 2020”.

Com informações: Google Brasil