Google é multado na Rússia por não excluir conteúdo proibido

Unsplash/Kai Wenzel Google é multado

Um tribunal de Moscou, na Rússia, multou o Google em 14 milhões de rublos (cerca de R$ 1 milhão em conversão direta) porque a empresa violou as regras do país sobre conteúdos proibidos. De acordo com informações da Reuters, o Tribunal Distrital de Tagansky disse que a empresa já recebeu cinco penalidades administrativas, sendo a maior – até agora – de 5 milhões de rublos, seguida por 4 milhões de rublos, 2 milhões de rublos e duas de 1,5 milhões de rublos.

À agência de notícias, um porta-voz do Google confirmou o recebimento de duas das multas, mas não fez comentários adicionais.

Você viu?

A Rússia e as big techs têm enfrentado um grande impasse na área de tecnologia, já que o país instaurou uma nova lei que obriga que gigantes de tecnologia abram escritórios fixos no país caso queiram manter suas operações sem enfrentar proibições ou penalidades. Assinada em julho pelo presidente Vladimir Putin, a lei tem a intenção de obter maior controle sobre as empresas.

Assim como o Google, empresas como o Facebook, Twitter e Telegram, também enfrentam ações contra a Rússia por não deletarem conteúdo considerado impróprio pelo país. No caso da rede social Twitter, foi aplicado ainda uma desaceleração punitiva da distribuição dos seus conteúdos .