Google desiste de lançar smartphone dobrável, diz vazamento

Unsplash/Kai Wenzel Google desiste de Pixel Fold

Um relatório aponta que o Google desistiu de lançar seu primeiro smartphone dobrável no mercado, conhecido como Pixel Fold. A informação foi vazada pelo DSCC (consultores de cadeia de suprimentos digital, na sigla em inglês), grupo que afirma que a gigante de tecnologia confirmou a várias fontes da cadeia de suprimentos que o projeto foi arquivado.

O relatório não deixa claro se esse arquivamento do projeto significa que o Pixel Fold foi cancelado para sempre ou apenas atrasado indefinidamente.

“O DSCC confirmou com suas fontes da cadeia de suprimentos que o Google decidiu não lançar o Pixel Fold no mercado. Não em 2021 e supostamente não no primeiro semestre de 2022. Nossas fontes indicaram que o Google acredita que o produto não será tão competitivo quanto precisava ser”, diz o relatório.

Assim como este relatório, as informações sobre o desenvolvimento do Pixel Fold também eram vazadas. O Google nunca confirmou publicamente que estava criando um smartphone dobrável.