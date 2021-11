Google Chrome 96 quebra elementos do Instagram e Twitter na web

Unsplash/Nathana Rebouças Google Chrome causa bug em redes sociais

O Google lançou o Chrome 96 esta semana e diversos usuários estão reclamando que a nova versão do navegador está causando problemas no Discord, Instagram e Twitter. Na rede social de 240 caracteres, a mensagem de que “algo está errado” aparece quando a plataforma tenta carregar as notificações.

O bug do Twitter também aparece quando usuários tentaram carregar GIFs e fotos, enquanto vídeos não conseguem ser reproduzidos. Nesses casos, a plataforma mostra a mesma mensagem: “algo deu errado”.

Instagram e Discord também apresentaram bugs ao carregar fotos e vídeos. A plataforma de chat por áudio estava lenta para alguns usuários, e o ícone de loading não estava aparecendo no lugar correto.

Google reconhece erro e diz que deve consertá-lo

O Google afirmou em um post oficial do Chromium que está ciente dos problemas provocados pelo Chrome 96. Funcionários da empresa já estão investigando o que pode ter causado essa instabilidade.

“Estamos constantemente recebendo reclamações de usuários sobre esse padrão de comportamento, incluindo feedback do nosso time de social”, comentou o gerente de produto do Google, Craig Tumblinson.

Leia Também

A companhia descreveu algumas soluções de usuários para resolver o problema. Parece que os problemas gerados pelo Chrome 96 estão relacionados à nova política para incorporar links em redes sociais. Essa é uma das mudanças que vem com a atualização, e a empresa diz que a nova forma de embedar diminui a captação de dados de usuários por sites terceiros.

Como resolver o bug do Google Chrome 96

Para resolver os bugs, é recomendado que usuários desabilitem a nova política de incorporar links do Google Chrome 96. Isso pode ser feito entrando usando este link na barra de pesquisa do próprio navegador.

O usuário deve se conectar à parte de features experimentais do Chrome. Em seguida, ele deve clicar no botão “default/enable/disable” e clicar na última opção para desabilitar o recurso.

O Chrome vai pedir para que o usuário reinicie o navegador. Assim a nova configuração deve aparecer já dá próxima vez que a pessoa entrar no programa.

Se é essa parte da atualização que está causando os problemas no Discord, Instagram e Twitter, o Google provavelmente vai desativar o recurso em uma atualização. Pelo menos, até que os bugs sejam resolvidos.

Abaixo, está um tutorial do YouTube que mostra como o processo é simples. Contudo, ele está em inglês.