Google Chrome 84: veja as novidades da atualização do navegador

Unsplash/Nathana Rebouças A nova versão do Google Chrome traz algumas novidades





O Chrome acaba sendo a opção número um de muita gente para acessar a internet pelo computador ou celular, sendo que ele possui inúmeros recursos, que nem sempre vem ativados e acabam um tanto escondidos. Por sua vez, é claro, o Google está sempre trabalhando no navegador para adicionar novas funções para facilitar a vida do usuário ao mesmo tempo em que bugs críticos são corrigidos.





Já nesta semana, o Google Chrome chegou a sua versão de número 84 nos computadores e celulares, sendo que algumas de suas novidades acabam sendo bem interessantes. Para você ficar sabendo o que mudou, preparamos esta lista com as principais novidades do navegador. Confira!

Sem spam de notificações

Ao navegar por diversos sites na internet , é bem comum que alguns deles comecem a pedir a sua permissão para lhe enviar notificações. Apesar de ser bom ficar sempre por dentro das novidades sem ter que manter uma página aberta, o problema é que alguns sites acabavam abusando deste sistema, o que se tornava um verdadeiro spam para o usuário.

Para amenizar este problema, por padrão, o Google Chrome 84 passou a bloquear as notificações por padrão para sites com reputação duvidosa, deixando-as silenciadas. Assim, ao acessar um site destes, ao invés de você receber a notificação, um ícone com um “sino bloqueado” aparecerá na sua barra de endereços indicando que ela foi silenciada.

Aviso de downloads potencialmente perigosos

Já faz algum tempo desde que o Chrome e outros navegadores tem investido para implementar o recurso de DNS sobre HTTPS para seus usuários acessarem sites com mais segurança . Assim, o Chrome 84 dá mais um passo nesse sentido começando a bloquear os downloads que possam representar algum risco para o seu computador ou celular.

Ao tentar fazer o download de um arquivo com a extensão .exe, .apk ou de outros formatos, quando o site não utilizar o protocolo HTTPS, você receberá uma mensagem sugerindo que o download não seja realizado para não colocar o seu dispositivo em risco.

Atalhos para aplicativos PWA

Quem não gosta de ocupar muito espaço no computador ou celular com programas de serviços que podem ser utilizados a partir de seu site, encontra os PWAs como uma boa opção, que funciona como se fossem aplicativos comum, mas sem a necessidade de instalação para funcionar.

Agora, além de poder criar atalhos estes programas, você tem acesso a um menu rápido neles, que permite a realização de simples ações sem sequer ter que abri-los. Apesar de já estar listado como uma novidade do Google, nos testes do Olhar Digital realizados em três máquinas (Windows, Android e Linux), nós não conseguimos usar nenhum atalho em serviços famosos como no Spotify ou Twitter .

Melhorias na privacidade em relação aos cookies

Ao navegar pela internet, para ter algumas informações e outros dados salvos, arquivos cookies acabam sendo gerados em seu dispositivo. Para evitar que estes arquivos sejam utilizados de maneira incorreta, nesta versão 84, o Chrome mudou a forma de que “sites de terceiros” possam ter acesso a eles.

Outras novidades

Além destes novos recursos e funções listadas acima, a versão 84 do Google Chrome também traz algumas novidades menores. São elas:

Web OTP API – Ao precisar de um código recebido via SMS para acessar um site no celular, o navegador te pedirá autorização para fazer a sua leitura e preencher o campo de forma automática para você;

Wake Lock API – Sites agora podem pedir que a tela de seu dispositivo permaneça ativa, o que evita que o computador ou celular seja bloqueado ou entre em algum outro modo de descanso devido ao seu “plano de energia”.

Pronto! Agora, você já sabe quais são as principais novidades do Google Chrome 84 , que já está disponível para computadores e celulares.