Google Assistente ganha recursos para ajudar pessoas com deficiência; conheça

Google lança novos recursos para pessoas com deficiência





O Google anunciou algumas atualizações nos recursos de acessibilidade do Android para o Dia Mundial da Conscientização sobre a Acessibilidade, que acontece toda terceira quinta-feira do mês de maio. A data tem o objetivo de aumentar a conscientização a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiência.

O principal anúncio é o lançamento público dos Action Blocks, que permitem criar botões grandes e personalizados para ações complexas, como tocar música ou fazer uma ligação – tarefas difíceis para alguém com deficiência cognitiva. Novos recursos também foram adicionados ao Live Transcribe, suporte Bluetooth ao Sound Amplify e melhores opções de navegação ao Voice Access.

Todos esses recursos podem ser extremamente importantes para pessoas com deficiência, além de serem úteis para todos os usuários. Os Action Blocks, por exemplo, podem ajudar a configurar pequenas ações do Google Assistente para automatizar coisas comuns que seriam feitas com a voz, como pedir para desligar as luzes da casa.

Após instalar o Action Blocks, você pode configurá-lo escolhendo uma lista de ações predefinidas ou digitando por conta própria. Isso também pode ser feito por voz, com o Google Assistente. Depois de configurado e testado, você pode salvar o botão na tela inicial.

O app permite colocar sua própria foto personalizada no botão, afinal o objetivo é ajudar pessoas com deficiências cognitivas a realizar tarefas em seus telefones. Portanto, definir uma foto grande de um membro da família para fazer uma chamada de vídeo é essencial.

O Live Transcribe é um dos recursos mais úteis criados pelo Google. Ele faz exatamente o que o nome diz: transcreve automaticamente um discurso para texto – inclusive em mais de um idioma. A novidade é que agora é possível definir palavras específicas que o mecanismo pode não reconhecer, como um nome difícil ou um termo técnico. Basta digitar a palavra nas configurações do Live Transcribe; não é necessário falar em voz alta.

O app já oferecia a possibilidade de salvar transcrições localmente, mas agora o Google permite a pesquisa por palavras-chave. A empresa observa que, apesar do recurso de pesquisa, os dados não são baseados nos servidores do Google, e sim no próprio celular. As transcrições são enviadas para a nuvem apenas para serem processadas, mas não são salvas lá.

Por fim, o Live Transcribe permitirá que o usuário defina seu nome como uma palavra-chave que vibrará o telefone. Isso pode ajudar pessoas com deficiência auditiva a identificar quando alguém quer falar com elas.

A amplificação de som do Android permite usar o telefone para amplificar e esclarecer o áudio. Não substitui um aparelho auditivo, mas é útil. Antes ele funcionava apenas com fones de ouvido com fio, agora ele passa a suportar fones Bluetooth.

Por último, o Google Maps no Android e no iOS dará aos usuários a opção de mostrar o acesso de cadeira de rodas imediatamente quando pesquisarem, sem precisar acessar os detalhes do local. Os mapas mostram também vários tipos de acesso, incluindo o próprio edifício, banheiros, áreas de estacionamento e áreas de estar.