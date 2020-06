Google adia apresentação do Android 11: “agora não é hora de celebrar”

O Google adiou seu evento online de lançamento da versão beta do Android 11. O anúncio foi feito através do Twitter, q a justificativa da empresa foi de que “agora não é hora de celebrar”. A evolução do sistema operacional seria apresentada na próxima quarta-feira (03).

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We’ll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020