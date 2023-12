Foto: Reprodução Goodreads Choice Awards 2023: veja a lista dos livros vencedores

Os Goodreads Choice Awards 2023 celebraram a diversidade literária ao reconhecer os vencedores em várias categorias, deixando conhecidos os livros mais impactantes do ano. Desde cativantes romances até envolventes obras de não ficção, a premiação destaca o talento e a versatilidade dos autores contemporâneos. Os leitores participaram ativamente, expressando suas preferências e contribuindo para a consagração dos títulos que mais marcaram seu ano.

Ao explorar a lista dos vencedores, os amantes da leitura terão a oportunidade de descobrir e apreciar as obras literárias que mais marcaram o cenário literário em 2023, oferecendo uma rica variedade de histórias para todos os gostos e interesses.

Os vencedores do Goodreads Choice Awards 2023

Conheça as obras-primas, segundo o público, que marcaram o ano.

1. Ficção Histórica

O livro vencedor dessa categoria foi o comentadíssimo O Clã das Mulheres Weyward , de Emilia Hart. Com uma narrativa envolvente, o romance aborda as histórias interligadas das protagonistas: Kate fugindo de um relacionamento abusivo, Altha enfrentando acusações de bruxaria e Violet buscando superar as convenções sociais. A obra destaca a força e resiliência dessas mulheres ao longo do tempo, com uma reflexão profunda sobre questões sociais e o poder transformador da união e da magia.

2. Ficção Científica

Nessa categoria, quem levou o prêmio foi In The Lives of Puppets , de TJ Klune. Essa obra ainda não tem tradução para o português e só pode ser lida no original inglês, mas não há dúvidas de que ela logo estará disponível em solo brasileiro. Essa é uma aventura de fantasia inspirada em “As Aventuras de Pinóquio”, de Carlo Collodi, e apresenta uma peculiar família de robôs escondida em um bosque. Quando um novo androide chamado “HAP” revela um passado sombrio, a família é descoberta e Giovanni, o pai android, é capturado. Agora, o restante da família embarca em uma jornada perigosa para resgatar Giovanni, enfrentando desafios e dilemas emocionais ao longo do caminho.

3. Terror

E quem leva essa categoria para casa é ele, um dos maiores escritores de terror de todos os tempos: Stephen King, com a obra Holly . Nele, Penny Dahl procura desesperadamente por sua filha desaparecida, Bonnie, e recorre à agência Achados e Perdidos, liderada por Holly Gibney. Enquanto investiga, Holly se depara com o casal idoso Rodney e Emily Harris, que escondem um terrível segredo em sua casa suburbana. A busca pela verdade torna-se uma tarefa desafiadora, e Holly precisa usar seus talentos excepcionais para desmascará-los e evitar que ataquem novamente.

4. Fantasia Young Adult

Essa categoria repleta de autores talentosos teve, no ano de 2023, como vencedor: Divinos Rivais , de Rebecca Ross e um grande sucesso do TikTok. Iris Winnow, jornalista de dezoito anos, enfrenta desafios familiares em meio à guerra dos deuses. Seu objetivo é manter sua família segura e conquistar uma vaga no jornal local. Escrevendo cartas para seu irmão desaparecido, ela forma uma conexão mágica com Roman Kitt, seu rival na redação. À medida que essa relação se desenvolve, ambos se envolvem em uma busca por seu irmão, enfrentando a guerra divina e descobrindo o incomparável poder do amor.

5. Livros de Memória e Autobiografias

A história do ano foi dela: Britney Spears! Na obra A Mulher Em Mim , Britney Spears narra corajosamente sua jornada, explorando temas como liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança. A autobiografia, escrita de maneira sincera, direta e humorada, revela pela primeira vez os desafios e triunfos da vida de uma das maiores artistas da história da música pop. Britney compartilha sua verdade, destacando o poder duradouro da música e do amor, enfatizando a importância de uma mulher contar sua própria história em seus próprios termos.

6. História e Biografia

Nessa categoria o escolhido foi The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder de David Grann. Essa obra, que também não tem tradução para o português, será o segundo livro de Grann a ser adaptado para o cinema com Martin Scorcese e Leonardo DiCaprio, depois de Killers of The Flower Moon que foi lançado esse ano. Nessa obra, que se passa em janeiro de 1742, uma embarcação precária chamada Wager, parte da Marinha Britânica, naufraga na costa do Brasil após perseguir um galeão espanhol. Trinta homens sobrevivem, construindo uma frágil embarcação e navegando mais de cem dias por cerca de 4.800 quilômetros. Ao chegar ao Brasil, são saudados como heróis.

7. Livro de Estreia

Leitores atentos perceberão que a estreante Emilia Hart é duplamente vencedora no GCA deste ano, conquistando também o prêmio de Melhor Ficção Histórica. Como primeiros romances vão, Weyward é ao mesmo tempo realizado e ambicioso, mesclando eficazmente elementos de realismo mágico e conjecturas históricas para contar as histórias de três mulheres incríveis em três épocas diferentes.

8. Não-Ficção

O livro de não-ficção que mais agradou o público esse ano foi o Poverty, by America de Matthew Desmond. Nele, o sociólogo Matthew Desmond explora por que os Estados Unidos, apesar de ser o país mais rico, enfrenta significativa pobreza. O livro revela como os americanos abastados contribuem para manter as pessoas pobres empobrecidas, enfatizando como disparidades econômicas e questões sistêmicas perpetuam a pobreza, instigando os leitores a se tornarem “abolicionistas da pobreza” e a se envolverem em esforços coletivos para uma prosperidade compartilhada e liberdade genuína.

9. Romance

Essa categoria tão querida pelos leitores nos trouxe Lugar Feliz de Emily Henry como seu favorito. Harriet e Wyn eram o casal perfeito, mas após terminarem, mantêm o segredo dos amigos há cinco meses. Durante a última semana de férias no Maine, onde todos se encontram anualmente, eles fingem que está tudo bem, mesmo com a casa à venda. Com a tentativa de esconder seus sentimentos, Harriet e Wyn embarcam em um plano infalível para preservar a última semana juntos, mantendo as aparências diante dos amigos que os conhecem tão bem. No entanto, disfarçar o desejo desesperado um pelo outro durante anos pode se tornar mais complicado do que imaginaram.

10. Humor

O livro eleito como o melhor de humor do ano foi Being Henry: The Fonz… And Beyond escrito por Henry Winkler. A obra é uma memória profundamente reflexiva de Henry Winkler, famoso por seu papel como “The Fonz” em Happy Days. O livro aborda a verdade desanimadora de sua infância, as dificuldades de viver com dislexia severa, as pressões de um papel icônico e a busca pela plenitude após a realização de seu sonho mais extraordinário.

11. Ficção Young Adult

Outra categoria queridinha da lista. Em 2023, Ali Hazelwood foi coroada pelo público com a obra Xeque-Mate . Nessa nova obra da autora best-seller conheça Mallory, uma mecânica em um emprego medíocre, tem sua vida transformada ao derrotar o campeão mundial de xadrez, Nolan Sawyer, em um torneio beneficente. Apesar de não querer competir novamente, ela se vê envolvida em desafios e atrações inesperadas. À medida que o amor pelo xadrez ressurge, Mallory enfrenta não apenas desafios no tabuleiro, mas também no mundo da fama e da competição.

12. Fantasia

O mundo mágico que foi escolhido pelo público como o melhor de 2023 foi Para o Inferno de Leigh Bardugo, autora de famosas sagas de fantasia como Sombra e Ossos . Nessa nova série, Galaxy ‘Alex’ Stern planeja resgatar seu amigo Darlington do submundo, desafiando as regras da Nona Casa e arriscando seu futuro em Yale. Com a ajuda de aliados improváveis, eles enfrentam um labirinto de textos misteriosos e artefatos para desvendar segredos das sociedades ocultas. No entanto, quando membros do corpo docente começam a morrer, Alex percebe que algo mortal está se espalhando pela universidade.

13. Romantasy (Romance + Fantasia)

Essa é uma categoria que une duas das mais queridas na plataforma e no TikTok, esse ano, quem leva o primeiro lugar é Quarta Asa de Rebecca Yarros. Aos vinte anos, Violet Sorrengail planejava uma vida tranquila no Quadrante dos Escrivães, mas sua mãe, comandante geral, a obriga a se tornar uma elite de Navarre: os cavaleiros de dragão. Com um corpo pequeno e frágil, Violet enfrenta a ameaça constante de ser incinerada, já que os dragões não se ligam a humanos considerados “frágeis”. Enfrentando competição acirrada, traições e a suspeita de segredos sombrios da liderança, Violet terá que usar sua astúcia para sobreviver na Basgiath War College, onde a única saída é se formar ou morrer.

14. Mistério e Thriller

Para os amantes de um mistério, o povo elegeu como o melhor do ano O Segredo da Empregada de Freida McFadden. E sim! Millie está de volta! E agora procurando emprego novamente após sair da casa dos Winchesters. Ao ser contratada por Douglas Garrick, ela planeja trabalhar discretamente na mansão da família enquanto protege um segredo sombrio. No entanto, ao notar a estranha situação da Sra. Garrick, que nunca sai do quarto e apresenta sinais de sofrimento, Millie decide investigar. O que a leva a decidir o preço que está disposta a pagar para confrontar os segredos ocultos na mansão Garrick.

15. Ficção

A última mas longe de ser a menos importante categoria, coroou a última obra dessa lista: Yellowface . Nela, conhecemos June Hayward, uma autora pouco conhecida que rouba e edita o último romance de Athena Liu, uma escritora famosa que morreu em um acidente. Ao apresentar a obra como sua, June alcança sucesso, mas luta para escapar da sombra de Athena quando evidências ameaçam revelar sua fraude. O livro aborda questões de diversidade, racismo, apropriação cultural e os desafios das redes sociais, proporcionando uma narrativa envolvente sobre os limites que alguém está disposto a ultrapassar para manter o que acredita merecer.

Fonte: Mulher