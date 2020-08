Golpistas já vendem likes e visualizações no Reels do Instagram

Unsplash/Claudio Schwarz Reels é uma ferramenta do Instagram





Golpistas já estão ganhando dinheiro vendendo visualizações e curtidas no Reels , concorrente do TikTok recém lançado pelo Instagram . Um deles afirma já ter ganho em poucos dias o suficiente para “um bom carro e uma casa decente”, cobrando US$ 5 (R$ 27) por mil visualizações e US$ 15 (R$ 80) por mil curtidas.

Segundo o Business Insider, as ofertas começaram poucas horas após o lançamento global do serviço, na última quarta-feira (5). Para inflar a audiência de um vídeo são usados computadores conectados a uma botnet : o operador de uma delas afirma que controla uma rede de 500 mil contas do Instagram, e que já recebeu pedidos de mais de 80 clientes que solicitaram no total mais de 11 milhões de visualizações.

Ele afirma que “não há proteção” contra o uso de bots para inflar a audiência dos Reels , e que foram necessárias apenas “algumas horas” para colocar seu novo serviço no ar. “Acho que o Instagram fica feliz se promovermos sua cópia do TikTok”.

Já o Facebook , dono do Instagram, afirmou que continua combatendo o que chama de “comportamento não autêntico” na rede. “Atividade não autêntica é ruim para a comunidade, e desde os primeiros dias do Instagram estamos investindo em formas de identificar e remover milhões de contas falsas ou que geram spam. Continuaremos a aprimorar estas tecnologias, para manter a melhor experiência possível em nossas plataformas”, diz a empresa.