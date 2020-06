Golpista se passa por filho e leva R$ 10 mil de missionária de Vitória

Uma missionária de 61 anos moradora de Vitória, levou um golpe de R$ 10 mil, por uma pessoa que se passou pelo seu filho. Depois do golpe, ele mandou uma mensagem pelo telefone, pedindo perdão para a missionária.

No início de junho, a missionária recebeu uma mensagem, que supostamente seria do seu filho. O criminoso, se passando pelo filho, disse que a mensagem “enviada foi para a pessoa errada”. Ela respondeu por texto: ok. Mas ele disse que precisava de dinheiro para pagar fornecedor e se eu podia emprestar. A evangélica disse, na entrevista: “Como posso negar dinheiro para o filho?”

Para a missionária, o bandido sabia que ela tinha o dinheiro, pois um mês antes, havia recebido o exato valor de R$ 10 mil, por conta da venda de um carro.

O golpista, se passando pelo filho, no início, pediu R$ 4.900 e passou a conta de uma pessoa que supostamente seria o fornecedor que ele pagaria e no mesmo dia, o vigarista pediu R$ 5.100, com a desculpa que precisava fazer um outro pagamento. A mulher, agindo de boa-fé, depositou o dinheiro, com os dados que o suposto filho havia informado pelo WhatsApp e ainda pediu que ela enviasse o comprovante de depósito.

O bandido enviou um comprovante dizendo que havia transferido de volta os R$ 10 mil para a vítima. Dias depois, a mulher percebeu que sua conta ainda estava vazia. Assim que notou que o golpista deixou de responder, decidiu ligar para o número pessoal do filho. Foi quando o filho, revelou que não havia pedido nenhum dinheiro à mãe.

A vítima continuou conversando com o golpista, com intuito de tentar reaver o dinheiro, mas sem sucesso. Foi então que ele pediu perdão, mas não devolveu o dinheiro.

“Ele disse que Deus iria me honrar. Falou também que não era para ser eu a vítima, mas a outra pessoa não caiu no golpe”, disse a missionária.

A PC investiga o caso e nenhum suspeito foi identificado até o momento.

(*Tribuna)