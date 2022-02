‘Golpista do Tinder’ é documentário sobre catfish na Netflix

DIVULGAÇÃO/ NETFLIX O golpista se passava por milionário e tirava altas quantias de dinheiro de suas vitimas

Você já ouviu falar do Golpista do Tinder? O caso ganhou um documentário na Netflix e conta a história do israelence Shimon Hayut, que aplicava golpes em mulheres fingindo ser um oligarca russo chamado “Simon Liev”, alegando que sua família atuava no ramo de diamantes. Ele chegou a roubar mais de R$ 1,4 milhão de suas vítimas.

De acordo com o documentário “O Golpista do Tinder”, lançado quarta-feira (2), Shimon Hayut fingia ter uma vida de ostentação no aplicativo e que após dar “match” em suas vítimas começava as manipular para conseguir dinheiro.

Em entrevista, uma das mulheres que caiu no golpe, conta que chegou a fazer uma transferência de R$1,4 milhão de reais ao falso bilionário e que logo após receber o dinheiro, o homem sumiu.

Outra de suas vítimas, a norueguesa Cecilie Fjellhoy, explica em entrevista ao canal ITV que após sofrer o golpe precisou buscar ajuda em uma clínica psiquiátrica, devido ao impacto que recebeu em sua saúde mental. “Perder dinheiro afeta você, mas o pior é o que ele fez psicologicamente comigo. Ele me destruiu”, desabafa.

O documentário que expõe o caso tem cerca de duas e mostra os relatos das mulheres vitimadas que tiveram coragem de ir a público.

Catfish

A prática “catfish” (gato-peixe, em tradução literal, também conhecido como o peixe bagre) já é tema de documentários e séries de televisão há alguns anos, quando as mídias sociais e sites de relacionamento ganharam espaço na vida das pessoas. O termo está especialmente ligado ao fato de pessoas criarem perfis falsos para enganar as outras amorosamente – o golpe no financeiro é um “bônus”.

Muitas vezes, as pessoas que criam os perfis falsos estão tentando esconder suas próprias inseguranças. Entretanto, também existem muitas outras que usam isso como forma de ataque à pessoas que não gostam (manipulando a vida amorada dela) e até golpes mais graves, como financeiros.

Outro caso recente foi do jogador italiano de vôlei que acreditava namorar a modelo Alessandra Ambrósio e foi extorquido em milhões.