Golpe usa pornografia infantil e ligação de vídeo. Veja como não cair

Um novo tipo de golpe virtual circula pelas plataformas que incluem chamadas de vídeo, em especial o WhatsApp. Nessa nova artimanha, os criminosos ligam por vídeo através de números aleatórios e, quando atendidos, veiculam imagens de pornografia infantil, registram a reação da vítima e, então, tentam extorqui-las.

O Metrópoles conversou com uma das pessoas que receberam ligações de golpistas. Neste caso, o alvo dos bandidos optou por não atender às chamadas, justamente por descobrir a artimanha pelos amigos.

“Eu recebi uma chamada de vídeo desse número. O golpe está aí, tem que ficar muito esperta mesmo com isso. Aconteceu comigo ontem, na hora do almoço. Mas, por minhas amigas passarem para a frente [informações] sobre esse novo golpe, graças a Deus não atendi. Até a foto era a mesma”, afirmou a servidora Patrícia Helena Pereira.

Patrícia relatou ao Metrópoles que optou por recusar as chamadas de vídeo porque reparou na foto do perfil, que era a mesma denunciada pela amiga. Depois, a foto foi trocada, mas o número continuava o mesmo.

Os avisos foram registrados por amigos da servidora e, poucos dias depois, passaram a ser alertados em páginas da baixada santista, devido ao volume massivo de ligações. É importante frisar que outros números, diferentes do original, foram veiculados como pertencentes à artimanha e, por isso, o Metrópoles optou por tampá-los.

O crime é conhecido por especialistas como “sextorsão” e suas variantes consistem basicamente em ameaçar divulgar imagens íntimas para coagir uma pessoa.

As variantes são inúmeras, mas destacam-se o “golpe do pipi”, o “spray and pray”, o “golpe da novinha” e o “golpe do pedófilo”, de acordo com o coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas, Alessandro Barreto. “Essa da pornografia infantil seria uma das variantes (do ‘golpe do pipi’). Os criminosos saltam de uma modalidade para outra”, explica.

SAIBA MAIS SOBRE ALGUNS CRIMES CONHECIDOS

Golpe do pipi: ligam por vídeo e a pessoa mostra o genital;

Spray and pray: e-mail onde finge-se que tem acesso a conteúdo adulto acessado por terceiros;

Golpe da novinha: criação de perfil falso de jovem para atrair homens de meia-idade;

Golpe do pedófilo: ligação por vídeo, exibição de pornografia infantil, gravação da reação da pessoa e então extorsão.

É essencial, portanto, que os usuários redobrem a atenção e evitem aceitar chamadas de vídeo de números desconhecidos ou clicar em e-mails suspeitos. “A orientação (principal) é que os usuários não atendam chamadas de vídeo de números desconhecidos. O objetivo final de tudo é extorsão de dinheiro”, alerta Barreto.

“O usuário tem o papel muito importante de ser desconfiado”, completa.

DICAS PARA NÃO CAIR EM GOLPES

Seja desconfiado;

Não atenda chamadas de vídeo de números desconhecidos;

Não atenda ligações de números desconhecidos;

Cuide de suas senhas (não use datas de aniversário, número de CPF, casamento, nome de pet etc);

Jamais compartilhe conteúdo audiovisual íntimos com desconhecidos nas redes sociais;

Use autenticação de dois fatores; e

Desvincule telefone de rede social e conta de e-mail.

Por conta da gravidade das acusações que envolvem a extorsão, a população precisa estar atenta aos riscos e algumas medidas simples e legais podem ser adotadas para se blindar.

“Não ceda a ameaças ou chantagens feitas por esses criminosos”, enfatiza o advogado especialista em direito digital, Daniel Blanck. “Caso receba alguma mensagem suspeita, procure imediatamente uma delegacia de polícia para registrar e denunciar o ocorrido”, avisa.

“Lembre-se de que, uma vez que uma foto ou vídeo é enviado pela internet, pode ser difícil de apagar completamente. Portanto, a prevenção é a melhor abordagem”, ressalta Blanck.

Caso o crime tenha se consumado, atente-se: não ceda, não faça quaisquer pagamentos, não continue a interação e bloqueie todos os contatos suspeitos.

CAÍ. E AGORA?

Registre um boletim de ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia mais próxima;

Colabore com autoridades;

Acione seu advogado;

Denuncie ao Ministério Público;

Mova uma ação civil; e

Colabore internacionalmente (caso os criminosos que fazem a chantagem estejam em outro país).

Como o crime de consumação de pornografia infantil e pedofilia são acusações graves, a tendência é que seja necessária também uma representação no Ministério Público. O ato de acusar alguém cometeu de um crime que se que sabe que esse alguém não o não cometeu é chamado de denunciação caluniosa.

“Denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes é fundamental”, relembra Blanck. “A colaboração da sociedade é crucial para combater esses crimes, proteger potenciais vítimas e garantir que os criminosos sejam responsabilizados perante a justiça”, completa.