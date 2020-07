Golpe do Rappi e iFood: veja como se proteger ao pedir delivery

Unsplash/Medhat Dawoud Apple confirma atraso na próxima linha de smartphones





Com a pandemia de Covid-19 , o iPhone 12 vai atrasar para chegar ao mercado. A informação foi confirmada pelo chefe de finanças da Apple, Luca Maestri. De acordo com o executivo, o atraso deve ser de “algumas semanas” em relação ao padrão da empresa – geralmente, novos iPhones são lançados no final de setembro.





A informação foi passada durante a apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2020. Mesmo com a pandemia, a Apple conseguiu continuar crescendo. A receita da empresa cresceu cerca de 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

E o iPhone SE , conhecido por ser mais barato que os demais , foi um dos motivos. Além dele, outros dispositivos também trouxeram bons frutos à marca: a venda de iPads cresceu 33%, e a de Mac subiu 21%.

O atraso da nova linha de iPhones não é novidade. O site The Verge lembra que, em 2017, também houve demora na chegada do iPhone X . O modelo revolucionou o visual dos smartphones da Apple , e o novo design é mantido até hoje.