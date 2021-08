Pedro Knoth Golpe do delivery faz mais uma vítima e influencer perde R$ 230 “do nada”

O publicitário e influenciador Hilário Junior, criador do podcast “Poc de Cultura”foi mais uma das vítimas do “golpe do delivery”. Ele alega ter perdido R$ 230 “do nada” após receber um cupom de R$ 100 do Rappi.

A fatura final veio com o acréscimo e ele pagou sem perceber. Esse tipo de golpe cresceu mais de 136% .

“Basicamente o entregador pode a torto e a direito alterar todos os itens do seu pedido. Hoje fiz uma compra. Eram 16 itens. O entregador incluiu mais 15”, contou Hilário em seu perfil no Twitter. “Minha compra passou de R$ 212 para R$ 444!”.

"Minha compra passou de R$ 212 para R$ 444!".









A modelo Yasmin Brunet foi outra a cair neste golpe, no caso dela, ainda mais grave, o prejuízo foi de R$ 7.900 . A compra, paga no cartão, era de R$ 77, mas o valor debitado foi cem vezes maior.

Segundo o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, apesar de esse tipo de fraude não ser novidade, muitas pessoas ainda caem na lábia dos criminosos, que costumam alterar um detalhe ou outro da armadilha para enganar as vítimas com mais facilidade. Por isso, todo cuidado é pouco.