Goleiro Bruno faz propaganda de canil e cria polêmica na internet

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta terça-feira (16), um aviso de observação de chuva intensa para nove cidades do Espírito Santo. Em alguns desses municípios já chove desde a noite de segunda-feira (15) e o dia amanheceu com o tempo bastante fechado, como em Vitória e em Vila Velha.

O aviso é válido principalmente para as regiões Norte e Grande Vitória, além de abranger também cidades da Bahia e de Minas Gerais.

Confira abaixo os municípios capixabas que constam no alerta:

Aracruz

Conceição da Barra

Ibiraçu

Linhares

Pedro Canário

São Mateus

Serra

Vila Velha

Vitória

As áreas que constam no aviso, segundo o Inpe, seguem em observação “devido a tendência de evolução do nível do aviso meteorológico dentro das próximas 120 horas”. O instituto recomenda que os moradores acompanhem as previsões meteorológicas e uma possível alteração do nível do alerta.

FRENTE FRIA

Uma frente fria avançou pelo Sudeste nesta segunda-feira, trazendo tempo instável e chuva para boa parte do Estado.

Segundo o Climatempo, o tempo chuvoso predomina nesta terça-feira (16) na Grande Vitória e também no sul capixaba, com chuva moderada em algumas horas. Também chove nas outras regiões o estado, mas com menos intensidade.

Em 24h (entre 1h30 de segunda-15- e 1h30 de terça-16), os municípios de Piúma (91,4 mm), Anchieta (89,4 mm), Rio Novo do Sul (88,8 mm) e Vila Velha (78,3 mm) foram as cidades capixabas que registraram um maior volume de chuva.

(*G1)