Goleiro Bruno é oferecido ao São Mateus e diretoria aprova

Presidente do time capixaba, Pedro Artur, cita o caso Daniela Perez, apostando em ressocialização. Dirigente tem a expectativa de que até a próxima semana o negócio com o goleiro, campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, seja concretizado

Bicampeão capixaba e de volta à elite do futebol do Espírito Santo após um ano na Série B estadual, o time do São Mateus pode ser o destino do goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio, mãe do seu filho, Bruninho.

De acordo com o presidente do Pitbull do Norte, Pedro Artur, Bruno foi oferecido ao clube, e após uma avaliação feita por uma enquete com os membros da diretoria, que também são torcedores, o nome do jogador foi aprovado. A negociação segue e o clube acredita que pode ser concretizada nos próximos dias.

– O goleiro Bruno foi oferecido ao clube por meio de um empresário. E após uma consulta com membros da diretoria, que fazem parte da torcida, a contratação do jogador foi aprovada por 90% dos presentes. Com a aprovação da diretoria e de membros da torcida, agora estamos aguardando o andamento das negociações. Acredito que até a próxima semana deve acontecer uma definição – afirmou o dirigente.

Citando o caso do assassinato da atriz Daniela Perez, cometido pelo também ator e hoje pastor evangélico Guilherme de Pádua, em dezembro de 1992, Pedro Artur aposta na ressocialização do goleiro Bruno perante a sociedade.

– O São Mateus entende que o ser humano precisa de uma nova chance. Tivemos o caso do Guilherme de Pádua que assassinou a Daniela Perez e hoje é pastor e outros casos de pessoas que erraram no passado e tiveram uma nova chance. E São Mateus acredita que possa ajudar o goleiro nessa ressocialização – finaliza.

Eliza Samudio e o goleiro Bruno Fernandes — Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal / TV Globo

Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho. As penas válidas somadas são de 20 anos e 9 meses.

Atualmente, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar em Varginha, Minas Gerais, desde o dia 19 de julho de 2019. Entre as condicionantes, o goleiro precisa manter endereço atualizado perante a Justiça, estar trabalhando e recolher-se em casa a partir das 20h, até as 6h da manhã seguinte.

Outro time capixaba recusou o goleiro

Entre o fim de dezembro e início de janeiro deste ano, Bruno havia sido oferecido ao Rio Branco de Venda Nova para a disputa do Campeonato Capixaba. Porém, a diretoria negou de antemão o negócio, alegando que a cidade de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, não aceitaria.

Equipes pelo Brasil acertam e recuam

Em agosto de 2019, Bruno havia acertado com o Poços de Caldas-MG. No entanto, ele só foi anunciado oficialmente duas semanas depois, quando posou com a camisa do Vulcão, como é conhecido o clube. A apresentação oficial, no dia 5 de outubro, teve perguntas censuradas e até uma equipe de imprensa impedida de trabalhar.

No mesmo dia, Bruno teve sua única atuação com a camisa do clube, ao participar de um amistoso contra um time amador de Juruaia (MG). O goleiro atuou por 45 minutos no segundo tempo e não sofreu gols.

Já em janeiro, dois clubes manifestaram interesse em contar com o goleiro Bruno no elenco, Operário-MT e Fluminense de Feira. Ambos desistiram após repercussões negativas. O São Paulo-AP avaliava a contratação do jogador. E o Picos garantiu que não há possibilidade de Bruno fazer parte da equipe.

Presidente do São Mateus mantém a afirmação

Mesmo após uma página oficial do São Mateus emitir uma nota (confira abaixo) dizendo que o clube teria desistido da contratação do goleiro Bruno, o presidente do Pitbull do Norte, Pedro Artur, reafirmou que a negociação existe e que mantém o que disse à reportagem. O dirigente se disse concentrado para o jogo contra o Rio Branco-ES, e deve dar novas declarações sobre o assunto após a partida, que acontece neste sábado à noite. NOTA OFICIALA Associação Atlética São Mateus vem a público informar que não irá contratar Bruno, ex goleiro do… Posted by Associação Atlética São Mateus on Friday, January 31, 2020

Em rede social, esposa do goleiro nega

A esposa do goleiro Bruno, Ingrid Calheiros, negou em uma rede social que o jogador tenha sido oferecido ao São Mateus, desmentindo o presidente do clube capixaba. Confira na íntegra.

“Fico impressionada com a capacidade do ser humano… e fico tentando entender o que querem com essa notícia, promover o clube ou causar mais turbulência com o nome do Bruno? Ele não foi oferecido a ninguém, primeiro porque não é oferenda, e segundo porque não fomos procurados e desconhecemos qualquer proposta desse clube! Obrigada!”