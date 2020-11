Redação Contato Radar GOL voltará a realizar contratações a nível Brasil

A pandemia mudou muito a aviação em todo o mundo. Fazendo assim, que as companhias aéreas fossem atingidas fortemente com reduções de voos que em algumas ocasiões chegaram a quase totalidade dos voos.

Para conseguirem sobreviver ao mercado, todas as companhias aéreas nacionais passaram por grandes negociações com seus stakeholders. Primeiramente, com os aviões no solo, os acordos de leasing tiveram que ser revistos, e paralelamente, com os funcionários. Portanto, foi inevitável que milhares perdessem seus empregos em um momento tão difícil em qualquer setor.

Divugado em suas redes sociais, a GOL estará voltando a realizar seleções para contratações a nível Brasil. Na última semana, a companhia disponibilizou a vaga para Auxiliar de Aeroportos. Entretanto, as vagas serão temporárias, com previsão de início para janeiro e término em junho de 2021.

Apesar de ser uma oportunidade temporária, mostra que a aviação brasileira está recuperando gradativamente. Para acessar os critérios para a vaga, visite o perfil oficial da GOL no LinkedIn e procure pela vaga de Profissional de Atendimento.

