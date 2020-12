Lucas Marques GOL retorna voos para Jericoacoara com novidades

Jericoacoara, no Ceará, voltou a contar a partir de hoje (02) com voos da companhia aérea GOL. A primeira operação ficou por conta do Boeing 737-800 matrícula PR-VBF. Serão, inicialmente, dois voos semanais com partidas de São Paulo (GRU).

As novidades ficarão por conta da ampliação de dois para diários a partir do dia 24 de dezembro. Além disso, a GOL terá voos diários (exceto aos sábados), partindo do aeroporto central paulista, Congonhas.

Entretanto, os voos estarão disponíveis apenas para a alta temporada. Retornando para duas operações semanais em fevereiro. Os bilhetes estão disponíveis e podem ser adquiridos no site , ou nos outros meios de venda da GOL.

