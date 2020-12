Calebe Murilo GOL reforçará oferta em destinos turísticos na alta temporada

A GOL Linhas Aéreas anunciou hoje, 3, que terá uma malha de alta temporada voltada para destinos turísticos em diversas regiões do país. Com todas as bases em que opera no Brasil reabertas, a companhia terá mais voos nos meses de dezembro e janeiro, recompondo 75% de sua oferta de assentos se comparado com o mesmo período de 2019.

Os aeroportos de São Paulo Congonhas (CGH) e Guarulhos (GRU), Rio de Janeiro Galeão (GIG) e Santos Dumont (SDU), Brasília (BSB), Fortaleza (FOR) e Salvador (SSA) são pontos de acesso a diversos destinos em todas as regiões do país.

Com isso, as novidades na operação da GOL começam a partir do próximo dia 18 de dezembro, e têm como destaque a região nordeste, que terá novas opções diretas decolando do Sul ao Norte em diversos destinos.

Serão cerca de 556 voos por dia no período (aumento de 50% dos voos e de 54% de oferta de assentos no comparativo com o mês de novembro/2020), para 62 destinos, sendo 58 próprios e 4 através de parceiras regionais, com 30 novas rotas se comparado mês anterior.

Ademais, com a reabertura ontem (02/12) das bases de Jericoacoara-CE (JJD) e Caldas Novas-GO (CLV), além de Cabo Frio-RJ (CFB) que reabrirá no próximo dia 27, todos os destinos em que a companhia opera no país estarão em funcionamento.

