Calebe Murilo GOL realiza primeira operao com o Boeing 737-800 em Cascavel

Cascavel recebeu a partir desta segunda-feira, 7, pela primeira vez um Boeing 737-800 da GOL Linhas Aéreas, com a mudança da operação para o novo terminal de passageiros do aeroporto municipal.

Com a inauguração da nova estrutura, a GOL tem agora mais oportunidades para aumentar sua oferta e melhorar ainda mais seu serviço ao cliente na importante cidade paranaense.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

As operações na cidade, eram anteriormente feitas por jatos Boeing 737-700, menores e ideais para aeroportos com estrutura inferior. A partir de hoje, os 737-800 passarão a operar no novo terminal, ampliando a capacidade dos voos para até 186 passageiros.

Os voos de Cascavel para São Paulo são diários, exceto aos sábados, com cerca de 1:40 de duração, com destino ao aeroporto internacional de Guarulhos, o que permite conexão ágil com toda a malha de voos da companhia e suas parceiras.

O post GOL realiza primeira operação com o Boeing 737-800 em Cascavel apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .