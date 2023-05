Gol de bicicleta de Rony é anulado e Palmeiras fica no empate com Atlético-MG pelo Brasileirão

No confronto da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, realizado na noite deste domingo (28.05), Palmeiras ficou no empate com o Atlético-MG: 1 a 1.

Pavón marcou para os donos da casa e Dudu, de cabeça, anotou para os visitantes.

A grande polêmica do jogo aconteceu logo no começo, quando Rony marcou um lindo gol de bicicleta, mas o VAR anulou o tento sob a alegação de impedimento.

O empate foi suficiente para manter a invencibilidade do Verdão na Série A.

Com o resultado, o vice-líder Palmeiras vai aos 16 pontos na tabela de classificação, enquanto o Atlético-MG subiu ao G4 com 14 pontos.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Coritiba em casa, enquanto o Atlético-MG encara o Cruzeiro.

Ambas as equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil no meio de semana. O Alviverde enfrenta o Fortaleza, enquanto o Galo mede forças com o Corinthians.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 1 PALMEIRAS

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG

Data: 28 de maio de 2023, domingo

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Nathan Silva, Pavón e Zaracho (Atlético-MG); Gabriel Menino e Raphael Veiga (Palmeiras)

Gols: Pavón, aos 44 minutos do 1ºT (Atlético-MG); Dudu, aos 6 minutos do 2ºT (Palmeiras)

Público: 53.236

Renda: R$ 2.199.727,10

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Saravia), Jemerson, Nathan Silva e Rubens (Igor Gomes); Battaglia, Zaracho e Hyoran (Patrick); Pavón, Paulinho e Hulk

Técnico: Eduardo Coudet

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Jhon Jhon); Artur, Dudu (Breno Lopes) e Rony (Endrick)

Técnico: Abel Ferreira

Fonte: Esportes