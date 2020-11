GOL anuncia a retomada do acordo de codeshare com a Alitalia

Gabriel Araújo Azul inicia voos para Serra Talhada e Caruaru

As cidades pernambucanas de Serra Talhada (SET) e Caruaru (CAU) receberam hoje (11) os voos inaugurais da Azul partindo do Recife (REC).

As operações para as duas cidades acontecerão duas vezes por dia e serão realizadas pela sub-regional Azul Conecta, que possui em sua frota aeronaves Cessna Caravan, com capacidade para nove passageiros.

Marcelo Bento, diretor de relações institucionais da Azul, destaca: “Inaugurar duas novos destinos domésticos em meio a um ano desafiador como esse é um feito para poucas empresas aéreas no mundo. A Azul, com a diversidade de sua frota e a flexibilidade de sua malha, pode concretizar o sonho de iniciar as operações regulares em Serra Talhada e Caruaru depois de esses aeroportos ganharem a certificação de operação da ANAC.”

“Agora, temos mais duas cidades pernambucanas em nossa malha, deixando nosso centro de conexões do Recife ainda mais conectado, e com mais opções de ligações tanto para Clientes com origem quanto com destino à Serra Talhada e Caruaru. Esse é um dia muito especial e marcante para a história dessa região e da aviação regional brasileira”, completa.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

Com os mais novos destinos, a Azul passa a ter 93 cidades atendidas no Brasil e no exterior. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, representantes do município e do estado e executivos da Azul participaram dos voos inaugurais, que foram recebidos em Serra e Caruaru com o tradicional batismo feito com jatos d’água, para marcar o início das operações.

Veja os horários:

Recife (REC) – Serra Talhada (SET)

AZU5362 REC 08h30 – 10h05 SET

AZU5363 SET 10h30 – 12h05 REC

AZU5366 REC 15h30 – 17h05 SET

AZU5367 SET 17h35 – 19h10 REC

Recife (REC) – Caruaru (CAU)

AZU5360 REC 05h55 – 06h35 CAU

AZU5361 CAU 07h05 – 07h45 REC

AZU5364 REC 12h50 – 13h30 CAU

AZU5365 CAU 14h05 – 14h45 REC

O post Azul inicia voos para Serra Talhada e Caruaru apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .